Muere adulto mayor al incendiarse su vivienda en la colonia Virreyes, en Nogales

Nogales, Sonora.– Este pasado domingo 1 de junio, a las 4:34 horas, se reportó el hallazgo del cadáver de un adulto mayor de 85 años, pues se presume que su hogar se estaba incendiando. Una vez que llegaron los bomberos, encontraron al anciano tendido en el suelo, inconsciente. El hecho ocurrió en la calle Correo Mayor de la colonia Virreyes, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora.

Los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal, y posteriormente arribó el Cuerpo de Bomberos de Nogales, quienes ingresaron a la vivienda y hallaron al señor en el piso. De inmediato lo sacaron del lugar y le brindaron los primeros auxilios con apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lamentablemente determinaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información extraoficial, un individuo que dijo ser su compadre identificó al occiso como Fermín Abelardo, de 85 años. Señaló que el hombre tenía problemas de audición y vivía solo. En cuanto a los daños materiales, se confirmó que las áreas más afectadas fueron la cocina y la habitación del adulto mayor. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si tenía algún familiar directo.

Según MedlinePlus, servicio informativo de salud perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM), existen algunas recomendaciones para evitar incendios en el hogar. Entre las más destacadas se encuentran: instalar alarmas o detectores de humo en los pasillos, cerca de todos los dormitorios, en la cocina y el garaje; además, es importante probar su funcionamiento una vez al mes, cambiar las pilas cuando sea necesario y mantener los dispositivos libres de polvo.

Finalmente, también hay consejos adicionales que le pueden ser útiles a cualquier persona como nunca dejar velas o fogatas encendidas sin supervisión, no colocar ropa ni objetos sobre lámparas o calentadores, verificar que los cables eléctricos estén en buen estado, desenchufar aparatos domésticos cuando no se usen y cerrar siempre la válvula del cilindro de gas cuando no esté en funcionamiento.

Fuente: Tribuna