Puerto Peñasco, Sonora.- Luego de que el vehículo que abordaba perdiera el control, una joven turista estadounidense, identificada como Ashly S., de 25 años de edad y originaria de Tucson, Arizona, perdió la vida durante la tarde del domingo 29 de junio en La Loma de La Cholla, ubicada en un camino de terracería que conduce a una colonia con el mismo nombre. La víctima estaba de visita con amigos desde Nogales, Arizona.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el fatal accidente involucró un vehículo todo terreno, de la marca Can Am, línea Maverick, modelo 2018, en colores negro y naranja, que no portaba placas de circulación. Según las autoridades, el conductor, identificado como Marlo R., de 20 años, también residente de Tucson, perdió el control mientras descendía por una pendiente pronunciada.

Turista estadounidense muere tras volcadura en Puerto Peñasco; el conductor fue detenido

Cabe señalar que, a las 15:14 horas se reportó el incidente a las autoridades locales, quienes al arribar al sitio encontraron el vehículo volcado y con los neumáticos hacia arriba. Cerca del lugar, se encontraba el cuerpo de Ashly S. tirado en el suelo, mientras un grupo de personas rodeaba la escena. Las autoridades procedieron a acordonar la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Según los primeros informes, el vehículo habría dado al menos tres volteretas tras perder estabilidad debido a la falta de precaución del conductor. Durante las vueltas, Ashly salió proyectada, lo que le provocó heridas fatales. Otros dos pasajeros, Miko R. y Mina R., ambos de 22 años, también resultaron con lesiones de consideración.

Rápidamente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde confirmaron que Ashly S. ya no presentaba signos vitales. Los otros pasajeros lesionados fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que el conductor fue detenido en el lugar del accidente.

Además, Marlo R., quien manejaba el vehículo, fue informado de su arresto por el presunto delito de homicidio culposo y daños derivados del accidente. Se le leyeron sus derechos como parte del procedimiento, quedando a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna