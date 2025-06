Dos hermanos son ejecutados frente a su casa en Quintas del Rey II, en Mexicali

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Este miércoles 4 de junio a las 00:35 horas fueron asesinados a balazos dos hermanos en el fraccionamiento Quintas del Rey II, en la esquina de las calles Campo Frío y Puente La Reyna. De acuerdo con información extraoficial, un grupo armado irrumpió en su domicilio, por lo que sus cuerpos fueron encontrados justo sobre la banqueta, afuera de su vivienda.

Por su parte, cuando los hombres fueron localizados por los agentes policiacos, no solo se percataron de que ya no contaban con signos vitales, sino que también presentaban múltiples disparos tanto en la cabeza como en la nuca. No obstante, ya fueron reveladas las identidades de las víctimas mortales: Jesús Cirilo García González, de 56 años, y José Antonio Pérez González, de 44.

Además, basándose en testimonios de algunos miembros de la comunidad, al parecer los culpables de los asesinatos llegaron a bordo de tres vehículos: una camioneta Ford Lobo, otra GMC, así como un auto compacto oscuro tipo Jetta. Se piensa que los perpetradores eran cuatro sujetos armados que entraron al hogar de los perjudicados y, mediante agresiones, los sacaron. Una vez en la entrada, los ejecutaron.

Cuando llegaron las autoridades las víctimas ya no contaban con signos vitales

Asimismo, en el lugar de los hechos, las autoridades correspondientes localizaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros mientras buscaban evidencias sobre el crimen. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) se halla investigando el caso y se ordenó un operativo en la zona; sin embargo, todavía no se reportan detenidos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado Baja California (FGE) hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

