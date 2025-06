FGJE investiga muerte de una mujer como víctima colateral de balacera en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace algunos momentos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) confirmó que la mañana de este miércoles 4 de junio en Ciudad Obregón se había registrado la muerte de una mujer víctima colateral de una balacera que tuvo lugar en la colonia Hidalgo. Durante estos hechos, otros dos sujetos también fueron asesinados y hasta el momento no hay reporte de detenidos.

En el avance informativo señalaron que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ya se encuentra investigando esta agresión armada que se dio alrededor de las 7:40 horas del miércoles, tras un 'choque' entre grupos delincuenciales. Las autoridades determinaron "que los tripulantes de una pick up Nissan Frontier color gris, agredieron a los ocupantes de una pick up Toyota Tacoma de color blanco, ultimando a dos masculinos, uno hasta el momento no identificado y el otro identificado como Milkisedec 'N' de 35 años".

Desafortunadamente, las balas alcanzaron a una mujer que no tenía nada qué ver con los hechos. La víctima fue identificada como Beatriz Elena 'N', de 29 años, quien "fue alcanzada por los disparos mientras conducía por el lugar, falleciendo en el sitio sin tener relación con los hechos", resaltó la FGJE Sonora.

Balacera en la colonia Hidalgo de Ciudad Obregón dejó saldo de tres muertos

Asimismo, la Fiscalía de Sonora señaló que luego de "procesar la escena, en el interior de la pick up tripulada por los fallecidos se encontró un arma de fuego calibre 7.62x39, equipo táctico y diversos indicios". En tanto que confirmaron que la Toyota Tacoma blanca donde viajaban los asesinados cuenta con reporte de robo en el estado de California, Estados Unidos, registrado el 1 de febrero de 2025.

Mientras que la pick up Nissan Frontier color gris que ocupaban los agresores fue localizada en estado de abandono en la colonia Bella Vista, al poniente de Ciudad Obregón. Al ser revisada, se encontraron varios casquillos percutidos, así como equipo táctico diverso, el cual fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para la investigación. Hasta la fecha de publicación de esta nota no hay reporte de personas detenidas. Las investigaciones por parte de la FGJE continúan.

Fuente: Tribuna