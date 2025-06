Código Rojo en Ciudad Obregón: Voraz incendio consume vehículo y moviliza a los Bomberos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y Cuerpos de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en las inmediaciones del Panteón Nuevo, luego de que la noche de este miércoles 4 de junio de 2025 se reportara el incendio de un vehículo particular que circulaba por una calle de terracería. Por fortuna, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, miércoles 4 de junio de 2025, poco antes de las 23:00 horas, tiempo local, en una vialidad sin pavimentar a un costado del citado camposanto. El conductor del vehículo siniestro, un Ford modelo 2014, detalló que este comenzó a emitir humo y posteriormente fuego, presuntamente debido a una falla mecánica.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Un voraz incendio en Ciudad Obregón consumió un vehículo. Foto: Facebook

El civil logró detener la marcha a tiempo, orillar el auto y salir del mismo sin sufrir lesiones, no obstante, el fuego le provocó un gran susto. Testigos que vieron los hechos notificaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como personal del heroico Departamento de Bomberos de Cajeme.

Durante varios minutos, los bomberos trabajaron para sofocar las llamas, sin embargo, el automóvil fue consumido en su totalidad, por lo que ahora se considera un desecho. Si bien la escena fue aparatosa, no se reportaron personas heridas, por lo que no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El dueño del automotor no compartió detalles sobre su identidad o el estado del carro.

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantener en buen estado mecánico sus vehículos, especialmente al circular por zonas alejadas o de difícil acceso. Se estima que durante la época de calor en Sonora los incendios son más comunes, por lo que es clave notificar a las autoridades sobre cualquier siniestro que podría afectar a la sociedad y causar pérdidas humanas.

