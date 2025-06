La violencia no da tregua en Ciudad Obregón; reportan nuevo tiroteo en la colonia Hidalgo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La colonia Hidalgo, de Ciudad Obregón, volvió a ser epicentro de un hecho violento este jueves 5 de junio, cuando detonaciones de arma de fuego fueron escuchados durante el mediodía en el callejón Uruguay. Este nuevo suceso se suma a una espiral de agresiones que en los últimos 3 días ha dejado un saldo tres personas sin vida, tres detenidos, un lesionado y una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad.

Alrededor de las 12:20 horas, vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias sobre varios disparos en dicho lugar. A pesar de la rápida movilización de corporaciones policiales y militares, al llegar no encontraron a los responsables, quienes lograron darse a la fuga. Afortunadamente, no se reportaron víctimas de este percance, no obstantes, las autoridades permanecieron en el sitio para la recolección de evidencias balísticas.

Este crimen no es un hecho aislado, pues ocurrió apenas un día después de que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó el cateo en un inmueble de la misma colonia, que ya es conocido por sus actividades delictivas. La tensión actual es la secuela directa de un miércoles sangriento. La jornada violenta comenzó antes de las 8:00 horas de ayer, cuando un enfrentamiento armado entre grupos criminales rivales cobró la vida de tres personas.

Entre las víctimas se encuentra una joven conductora de una plataforma digital, quien quedó atrapada en el fuego cruzado, y dos presuntos delincuentes que portaban fusiles AK-47. La violencia continuó por la tarde, cerca de las 17:20 horas, donde otros tres individuos se enfrentaron a tiros contra policías y militares, siendo finalmente arrestados en posesión de rifles de alto poder. La casa donde estos sujetos se atrincheraron fue cateada.

Las autoridades recorrieron la colonia Hidalgo tras el reporte

Según informó la Fiscalía de Sonora, las armas serán analizadas por peritos especializados en Balística Forense para determinar si tuvieron participación en los hechos del pasado 4 de junio y en los distintos hechos violentos que han ocurrido en el sector. Una vez que hayan sido puestos a disposición de un juez, se formule imputación y los tiempos procesales lo permitan, se ampliará la información de los tres sujetos capturados.

Fuente: Tribuna