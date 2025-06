Escándalo por boda entre adolescentes y presencia de niños bebiendo alcohol en Oaxaca

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- En redes sociales se desató una ola de críticas después de que se difundieran algunos videos e imágenes de un enlace matrimonial entre dos adolescentes identificados como Julio César y Jackeline, en la comunidad indígena de San Juanito Yosocani, perteneciente al municipio de San Lorenzo, en la región de la Costa de Oaxaca. Lo más grave del asunto es que incluso se revelaron fotografías donde niños y los mismos novios están consumiendo bebidas alcohólicas.

De hecho, se logra observar el tradicional baile de la víbora de la mar, mejor conocido en aquella región como el baile de la calabaza. Es necesario recordar que esta costumbre suele ocurrir en las bodas y se efectúa al momento en que los novios están sentados; entonces, es cuando los invitados deben bailar frente a ellos y, al término, reciben como recompensa refrescos y cervezas.

Es así que, en un video, se aprecia que cuando termina el rito, los mismos adultos fomentan entre risas que los niños tomen alcohol, mientras todos los invitados ríen y celebran. Por su parte, entre los internautas, esta situación ha resultado más que indignante. Cabe señalar que, en un fragmento, el animador del evento le pide al camarógrafo que no suba el material a las plataformas de internet: “No me vaya a subir al Face eso que van a decir que le estamos dando alcohol a los pequeños y ellos no saben de eso”, especificó el hombre.

Niños bebiendo alcohol

De acuerdo con información de Infobae, habitantes de San Juanito Yosocani defendieron a las personas involucradas y sostuvieron que esas son sus prácticas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han pronunciado públicamente las autoridades locales, ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como tampoco la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Finalmente, basándose en datos extraídos del Gobierno de México, los estados con un mayor índice de matrimonios infantiles entre mujeres indígenas son Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. A su vez, los estados con mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ante todo, algunas de las razones por las que ocurre esto son la amplia brecha de desigualdad social, la pobreza, la desigualdad de género, las normas sociales y culturales, y la falta de educación.

Fuente: Tribuna