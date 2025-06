Fuerte accidente en Sonora: Hombre pierde la vida tras volcadura en carretera a Sahuaripa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado 7 de junio de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de atención y seguridad sobre la carretera rumbo a Sahuaripa, en Hermosillo, luego de que se reportara un aparatoso accidente vehicular a escasos metros del entronque a la Mesa del Seri. El siniestro, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió la noche de este sábado 7 de junio, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando un vehículo tipo GMC Sierra, color blanco, se volcó violentamente a tan solo un kilómetro del citado entronque, en la carretera rumbo a Sahuaripa. Presuntamente, el conductor del automotor circulaba a exceso de velocidad en la zona referida.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Fuerte accidente en carretera de Sonora deja un muerto. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en ese punto de Sonora. A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional División Caminos y de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Los socorristas revisaron a la víctima, no obstante, señalaron que esta ya no contaba con signos vitales. La zona del incidente quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado la causa oficial del accidente; sin embargo, se presume que el exceso de velocidad y una posible pérdida de control pudieron estar involucrados en la volcadura.

El área fue asegurada para realizar las diligencias correspondientes y permitir las labores del personal forense, quienes llevarán el cuerpo a Medicina Legal para la realización de la necropsia de Ley. La identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades.

Fuente: Tribuna