Dante Gutiérrez, camarógrafo de Canal 11, pierde la vida durante asalto en Tlanelpantla

Tlalnepantla, Estado de México.- El camarógrafo de Canal 11 Dante Gutiérrez fue asesinado frente a su esposa y su hijo la noche del domingo durante un asalto afuera de su domicilio en Tlalnepantla, Estado de México cuando intentaron robarle su auto; tenía 40 años de edad y era padre de un menor de 13 años, durante los últimos diez años trabajó para la televisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde cubría las fuentes de Senado de la República, Cámara de Diputados y Presidencia de la República.

Entre los hechos recientes le toco cubrir el voto de la presidenta Claudia Sheinbaum en la elección de jueces, magistrados y ministros, el periodista Leopoldo Espejel de Radio Fórmula, dio a conocer las circunstancias del deceso en un mensaje difundido en las redes sociales. "Fue asesinado y su familia merece todo nuestro respaldo para exigir justicia. Tu gremio te recordaremos como un compañero amable y solidario, tranquilo y trabajador", se lee en un mensaje difundido en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaDante.

Luego del atentado en su contra el mediodía del domingo, no alcanzó a llegar al hospital por lo que su esposa ya se encuentra realizando los trámites para la entrega del cuerpo y realizar los funerales para despedirlo. El equipo de Once Noticias lamentó la muerte de su compañero Dante Gutiérrez y externó sus condolencias, a través de una esquela en donde externó sus condolencias. "Le enviamos un abrazo solidario a su familia y amistades", refirió.

"Fue víctima de un asalto en el Edomex. No ahondaremos en detalles. Desde esta su casa mandamos un abrazo a su familia y seres queridos. Sepan que contarán con nuestro apoyo, les acompañamos en la exigencia del esclarecimiento del caso, pedimos a las autoridades que hagan justicia", expresó Lety Carbajal, conductora de Canal 11, en el noticiero de este lunes.

Políticos como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, así como los grupos parlamentarios del PAN y PRI, externaron sus condolencias por la muerte de Dante Gutiérrez, en el desayuno-conferencia donde entregó reconocimientos a representantes de medios de comunicación con motivo del día de la libertad de expresión, Monreal Ávila resaltó que Gutiérrez reyes “ya no está con nosotros”.

Luego del minuto de silencio, hubo aplausos para el camarógrafo de Canal Once y posteriormente el líder de Morena en la Cámara de Diputados reconoció no tener mayores detalles del crimen, “porque supe por la noche de este acontecimiento trágico”.

“Creo que la familia misma pidió no politizarlo, ni dar a cuenta ninguna información hasta en tanto estuviera avanzado. Por eso lo respeto, no quise adentrar nada, pero evidentemente como líder de la Cámara, de su mayoría, he hablado con funcionarios sobre el tema”, aclaró.