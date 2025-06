Señora busca a su hijo desaparecido en Sonora: "Solo quiero que me lo entreguen como esté"

Comparta este artículo

San José de Bácum, Sonora.- Luego de días de zozobra, la madre de Efraín Figueroa Valenzuela lanzó un llamado de auxilio para localizar a su hijo, desaparecido desde el pasado 22 de mayo en San José de Bácum, Sonora. A través de un video que circula en redes sociales, la señora implora la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo, confesando la profunda angustia y tristeza que la consumen al no tener noticias de su paradero.

Con la voz quebrada, expresó su dolor y su único deseo: "Yo no quiero culpables, no quiero represalias, solo quiero que me entreguen a mi hijo como esté, para ya calmar esta angustia, porque yo me estoy muriendo en vida. Tengan piedad de mí, desde que él desapareció yo no como, no duermo por estar esperando y buscando a mi hijo". Asimismo, la mujer describió a Efraín como un buen padre, proveedor y que no se metía en problemas.

La señora aclaró que no busca problemas con nadie, solo quiere obtener cualquier información que la lleve a él. Consciente de la terrible posibilidad de que su hijo ya no esté con vida, su petición es la de poder llevarlo de vuelta a casa para darle un cierre a su sufrimiento. Hay que mencionar que la búsqueda tuvo un avance el pasado 31 de mayo, aunque no lo esperado.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme, durante una jornada de búsqueda en el municipio de San Ignacio Río Muerto, localizó la camioneta de Efraín abandonada en medio del monte. El vehículo presentaba la ventana del conductor rota, un hallazgo que, lejos de traer calma, intensificó el temor. A pesar de haber encontrado el automóvil, a día de hoy no hay rastro del hombre, que continúa en calidad de desaparecido.

Ante esto, el colectivo redobló sus esfuerzos y pidió ayuda urgente a la población para que se comuniquen con ellas en caso de contar con información sobre su paradero. "El carro fue encontrado, pero Efraín no aparece. Necesitamos que la gente nos ayude compartiendo o brindando cualquier dato que pueda ser útil”, publicaron en sus redes. De la misma manera se anunció una recompensa por información verídica que conduzca a su paradero.

Fuente: Tribuna