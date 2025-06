Tráiler se impacta y se incendia en caseta de Angostura, Sinaloa; confirman 3 muertos

Comparta este artículo

Angostura, Sinaloa.- La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sinaloa, así como del Gobierno Federal y personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en la sindicatura de Alhuey, municipio de Angostura, luego de que se reportara un aparatoso accidente vial: Un tráiler se impactó contra la caseta de cobro 'Las Brisas' y se incendió, dejando como saldo tres personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este domingo 8 de junio, aproximadamente a las 22:00 horas, tiempo local, sobre la autopista que conecta el norte con el sur del estado de Sinaloa, justo a la altura de la mencionada caseta. Testigos señalaron que el tráiler, que transitaba en dirección sur, perdió el control e impactó de forma violenta una de las estructuras de peaje, provocando un incendio de gran magnitud.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El accidente en la casera de Sinaloa dejó un saldo de tres muertos. Foto: Facebook

De inmediato, se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional División Caminos, Protección Civil y personal del heroico cuerpo de Bomberos. Las autoridades confirmaron que, por desgracia, el conductor del tráiler murió calcinado en el interior de la cabina.

Asimismo, los paramédicos de Protección Civil confirmaron que dos empleados de la caseta, identificados como Martín Alain C. y Mónica Irene C., también perdieron la vida debido al impacto. A la fecha de publicación de esta nota, la identidad del chofer no ha sido revelada oficialmente. Luego de varios minutos, el fuego fue controlado, no obstante, la caseta se cerró temporalmente, lo que provocó largas filas de vehículos y congestionamiento vial en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ya inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente, entre las que no se descarta una posible falla mecánica o exceso de velocidad. Cualquier novedad o actualización sobre el caso será informada en TRIBUNA. De momento, se hace un llamado a la población para circular con precaución y evitar esta clase de siniestros.

Fuente: Tribuna