Madre buscadora ahora es acusada por desaparición del hermano de médico con quien salió su hija

Zacatecas, Zacatecas.- Un giro inesperado dio el caso de la enfermera Perla Brillet desaparecida en zacatecas hace tres años, ahora los familiares del médico del IMSS con quien había salido, acusan a la madre buscadora de la desaparición forzada del hermano de él identificado como Raúl quien sigue prófugo, pese a realizar esfuerzos para también buscarlo.

La madre buscadora aseguró que la familia del médico quien también es acusado de la desaparición de otra mujer y motivo por el cual permanece preso y perdió su cédula sabe donde se encuentra su hija, pero no le han querido decir; ahora interpusieron una demanda en su contra y es acusada por la presunta desaparición de Raúl.

Señaló que por este motivo se siente amenazada ya que la hermana de ellos estuvo vigilándola y siguiendo con su camioneta, además al trabajar en el gobierno del estado de Zacatecas se encuentra ella en una situación vulnerable, motivo por el cual acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar ayuda pero le negaron la atención y no podían hacer nada porque al momento de quitar las fichas de búsqueda de su hija quizá no estaba en funciones, por ello no pudieron levantar la denuncia en su contra y ni el gobernador del estado la quiso atender.

Médico del IMSS con quien salio es señalado como principal sospechoso de su desaparicion

Al calvario de no saber de su hija, se suma la carga de afrontar un proceso penal donde la madre buscadora terminó acusada por desaparición forzada: “Ya van cuatro años que estoy destrozada, que estoy muriéndome en vida”, lamentó la mujer.

De acuerdo con información de El Heraldo de México, la enfermera Perla Brillet Mendoza Castro, lleva desaparecida desde el 2 de junio del 2021 en Zacatecas, cuando acudió a realizar un curso de capacitación para entrar a trabajar al IMSS, su madre, quien pidió el anonimato por temor a represalias, no ha dejado un solo día de buscarla desde hace cuatro años.

La última noticia que se tiene de Perla es que salió a convivir con dos hermanos, uno de ellos un médico al que conocía por su trabajo: “Mi hija conoce a este tipo porque mi hija hizo sus prácticas en el Seguro Social, entonces de ahí conoció a este tipo pero lo dejó… ni siquiera lo tomó en cuenta, nada más lo conoció de vista, no sé”, relató la madre de Perla.

