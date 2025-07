Rapiña en Sonora: Vuelca tráiler cargado de cerveza en la carretera Cananea - Ímuris

Comparta este artículo

Cananea, Sonora.- Un tráiler que transportaba una carga de cerveza sufrió una volcadura la mañana de este viernes 11 de julio, sobre la carretera que conecta los municipios de Cananea e Ímuris, en el norte de Sonora. El percance, que afortunadamente no dejó personas lesionadas de gravedad, desató actos de rapiña por parte de decenas de personas que se congregaron en el lugar para sustraer la mercancía.

De acuerdo con los reportes iniciales, el suceso ocurrió cerca de las 10:00 horas en el tramo conocido como El Barrilito. Por causas que aún se investigan, el conductor del vehículo de carga perdió el control, saliendo de la cinta asfáltica y terminando volcado sobre uno de sus costados. A consecuencia del impacto, la caja del remolque sufrió daños severos, lo que provocó que la carga quedara expuesta y a la vista.

Minutos después del percance, un número considerable de personas se aproximó al vehículo siniestrado para llevarse las cervezas. Fotos y videos difundidos en redes sociales documentaron cómo la carga fue sustraída en su totalidad en un corto periodo. Posteriormente, se observó a automovilistas circulando en la cabecera municipal de Ímuris con parte de los productos obtenidos del accidente.

Al sitio acudieron unidades de la Guardia Nacional, División Carreteras, para asegurar la zona, coordinar el tráfico y resguardar el área para prevenir incidentes adicionales. De igual forma, paramédicos de la Cruz Roja revisaron al chofer del tráiler, quien fue valorado en el lugar sin que se reportaran heridas que ameritaran su traslado a un hospital. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Este no es el único acto de rapiña que ocurre recientemente en Sonora. El pasado mes de junio, un incidente vial en el municipio de Huatabampo derivó en la sustracción total de la mercancía de un tractocamión perteneciente a la empresa LALA. El suceso tuvo lugar en la Carretera Federal México 15, después de que el vehículo de carga se viera forzado a detenerse debido a una falla mecánica, aunque no sufrió ningún accidente, la rapiña no se hizo esperar.

Fuente: Tribuna