"Las niñas no se tocan": Marchan en Hermosillo y Ciudad Obregón por el feminicidio de las 3 hermanitas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado 5 de julio de 2025, la tragedia 'golpeó' a Sonora; el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora encontró, en un predio a la altura del kilómetro 7 de la carretera 36 Norte de Hermosillo, los cuerpos sin vida de tres hermanas, de 9 años la más pequeña y de 11 años las dos más grandes, gemelas. Habían sido asesinadas a sangre fría con una pistola marca Ruger-57, Prescott, calibre 5.7 x 28mm, mejor conocida como 'matapolicías'. La indignación de la sociedad sonorense no se hizo esperar y hoy, 13 de julio, siete días después de los hechos, cientos toman las calles principales de la capital de Sonora y Ciudad Obregón para mostrar su repudio ante los hechos y exigir justicia por las Meredith, Medelin y Karla y su madre Margarita, quien también fue asesinada en los mismos hechos y su cuerpo fue encontrado un día antes que el de las menores.

"Ni una más", "las niñas no se tocan" son los gritos que inundan las calles principales de Hermosillo; otros como "no me quiero morir" y "ni una asesinada más" también se hacen presentes. La manifestación es encabezada por diferentes colectivos de grupos feministas. La marcha llamada 'Por la Justicia y la Dignidad' partió desde las escalinatas de la Universidad de Sonora (Unison), donde se concentraron cientos de asistentes, desde niñas acompañadas por sus madres hasta mujeres profesionistas, expertas en derechos, activistas y en general. Entre los colectivos que participan destacan Observatoria Ciudadana Toda MX, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, Mujeres del Desierto, así como investigadoras del tema de género de diferentes universidades. En total fueron 14 colectivos los que participaron en la marcha. La principal exigencia, como ya se ha mencionado, es justicia para las tres niñas asesinadas la semana pasada en la costa de Hermosillo, junto a su madre, un hecho violento que impactó por la gravedad del caso.

Silvia Núñez Esquer, líder del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio en Sonora, señala que en los últimos años ha crecido la violencia en contra de las mujeres, a pesar de ser una entidad que está declarada con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en sus principales ciudades. Cabe señalar que actualmente los municipios declarados en alerta son Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, desde hace casi 6 años. Por su parte, en Ciudad Obregón, Leticia Burgos, activista y líder de Observatoria Ciudadana Todas MX en Sonora, señaló que en Sonora son por lo menos 40 feminicidios en el año que siguen en investigación y que no dan avances a las familias. "Necesitamos que nos informen, que la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) diga cómo van las investigaciones; esa también es violencia hacia las familias afectadas, al no tener conocimiento".

La abuela de las 3 menores estuvo presente en la marcha

La representante de la Red Feminista Sonorense explicó que la petición es hacia el fiscal del estado, al vicefiscal de feminicidios y violencia y delitos contra las mujeres en razón de género, así como a la directora general de los centros de justicia para las mujeres en la entidad. "Es una petición de audiencia e instalación de mesa de trabajo con el tema del estado que guardan las acciones a su cargo de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la competencia de cada una de las instancias a la que va dirigida esta petición", dijo en entrevista. En Ciudad Obregón, se marchó desde el monumento a doña Josefa Ortiz Téllez en la calle 5 de Febrero hasta la Fiscalía General de Justicia. Mientras que en Hermosillo el recorrido comenzó desde las escalinatas de la Universidad de Sonora hasta Palacio de Gobierno.

Fija posicionamiento

En Hermosillo, al llegar al Palacio de Gobierno, los colectivos leyeron un posicionamiento en conjunto en el que piden a diversas autoridades, entre ellas la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la no repetición de los hechos. "El feminicidio múltiple de las tres hermanas y su madre no es un caso aislado, es resultado de la desprotección debido al incumplimiento y falta de voluntad de las instituciones que deben garantizar la seguridad de las niñas, jóvenes y mujeres. Así permanecen separados gobierno y sociedad para enfrentar la violencia de género, la violencia familiar y la violencia organizada como parte de un mismo problema que actualmente se ha plantado en nuestro territorio".

Fuente: Tribuna