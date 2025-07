Tremendo accidente: Camioneta vuelca, tira árbol y se estrella al norte de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La epidemia de accidentes viales sigue latente en Sonora; en esta ocasión tocó a Ciudad Obregón, donde una camioneta se volcó, derribó un árbol y se estrelló contra la fachada de un abarrotes, todo esto en la parte norte del Centro de la cabecera municipal de Cajeme. Después de este impactante accidente, acudieron rápidamente las autoridades al llamado de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la calle Tabasco entre Allende e Hidalgo, donde la camioneta de color blanco perdió el control y terminó volcando frente a lo que sería una tiendita o refresquería. Tal fue el impacto que terminó derribando un macetero de hierro y arrancó gran parte de un árbol. Al lugar llegaron los elementos de Tránsito Municipal para tomar notas de los hechos y comenzar con el deslinde de las responsabilidades.

Se sabe que pocos minutos después de la volcadura acudieron paramédicos de la Cruz Roja al lugar para brindar los primeros auxilios a los tripulantes, pero no se dieron más detalles sobre el número de personas o si hay lesionados de gravedad o no. Al momento de publicación de esta nota, las autoridades no compartieron qué fue lo que sucedió con exactitud, por lo que habrá que estar al pendiente de próximos reportes.

Así quedó la parte trasera de la camioneta

Se sabe que la camioneta es una Nissan Pathfinder de color blanco con placas de Durango que aparentemente perdió el control y terminó en el accidente que ya se conoce; por las imágenes en el lugar puede verse que daría como resultado lo que se le conoce como pérdida total. Al lugar también llegó una grúa para retirar el vehículo del área del siniestro. Durante poco más de media hora, gracias a las maniobras en el sitio, la circulación por la zona fluyó de manera lenta.

Cabe señalar que la calle Tabasco es una de las arterias principales de Ciudad Obregón donde se registra un alto promedio de accidentes viales, ya que gracias al buen estado de la carpeta asfáltica, los conductores suelen ir más rápido del límite permitido. Es por ello que las autoridades se han visto en la necesidad de instalar señalamientos especiales; sin embargo, el llamado siempre es a conducir con precaución.

Fuente: Tribuna