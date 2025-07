Así habría ocurrido el ataque armado que se registró esta mañana en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón.- Alrededor de las 9:40 horas del martes 15 de julio, se registró un ataque armado en las inmediaciones de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, sitio en el que unas promotoras de Programas Sociales del Gobierno Federal se encontraban realizando sus labores mientras visitaban casa por casa en la localidad de Los Amaneceres. Como era de esperarse, las autoridades procedieron a realizar las investigaciones pertinentes.

En primera instancia se desconocía demasiado de los hechos, pero conforme avanzaron las horas fueron surgiendo informes extraoficiales que permitirían conocer lo que ocurrió; sin embargo, es necesario resaltar que los datos que a continuación se expondrán no han sido confirmados por una fuente oficial, por lo que continuamos en espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora proporcione la información correspondiente.

Ataque armado en Los Amaneceres sigue bajo investigación

Créditos: Facebook

Como se mencionó al comienzo de la nota, los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes, mientras las trabajadoras gubernamentales se encargaban de realizar sus labores por la zona, cuando se reportó una serie de detonaciones de arma de fuego. Reportes no oficiales indican que los disparos habrían sido realizados al aire y aseguran que no se trataría de un ataque directo, lo que explicaría por qué no se registraron víctimas fatales.

Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha confirmado el arresto de ningún sospechoso y las propias autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto, por lo que es posible que continúen investigando. Cabe destacar que, hasta el lugar de los hechos, se aproximaron elementos de la Policía Municipal, así como de Seguridad Pública, e incluso se contó con la presencia de militares y personal de la Guardia Nacional.



Por otro lado, las trabajadoras gubernamentales continuaron con sus labores, aunque en esta segunda ocasión lo hicieron bajo el resguardo de militares y de elementos de la policía de Ciudad Obregón, puesto que se temía que las detonaciones fuesen una especie de advertencia o una manera de ahuyentar a las promotoras preventivas. Sin embargo, como se mencionó a lo largo de la nota, hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del asalto.

Fuentes: Tribuna