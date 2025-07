Víctima de violencia doméstica es rescatada tras ser secuestrada por su expareja en CDMX

Comparta este artículo

Iztapalapa, México.- Una mujer de identidad desconocida vivió un verdadero momento de terror después de que su expareja sentimental la llevara a bordo de un vehículo con las manos y pies amarrados para evitar que huyera. Afortunadamente, la historia tuvo un buen final, pues los agentes se percataron de la situación a través del botón de pánico de una emergencia y de inmediato se trasladaron al sitio.

De acuerdo con información de El Universal, el hecho ocurrió en las calles Palmitas y Constitución, en la colonia Citlalli, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Al parecer, mientras sucedía este acto, los agentes realizaban por la zona funciones de seguridad, prevención y vigilancia. Una vez que los uniformados detectaron el automóvil negro, le solicitaron al responsable que se detuviera, pero se negó y, en su lugar, aceleró.

A pesar de la resistencia del sujeto, unos metros más adelante le cerraron el paso y, como ya no le quedó de otra, comenzó a correr para intentar huir. Sin embargo, no llegó muy lejos porque fue detenido. Es necesario mencionar que dentro de la unidad no solo se encontraba la fémina, quien declaró que el delincuente la amenazó con matarla si no obedecía y es solo por eso que logró retenerla.

En Ciudad de México la violencia sigue a la orden del día

Según el medio antes citado, en la cajuela había dos cuchillos, un bate de madera, un rollo de cinta rafia, un par de placas de circulación del Estado de México y cinchos de plástico. Tanto el hombre de 38 años como los artículos descritos fueron puestos a disposición de la ley. La víctima recibió atención médica y asesoría de las autoridades pertinentes para que pueda proceder con la denuncia.

Finalmente, se presume que el sujeto tomó la decisión de privarla de la libertad porque ella se fue de la casa que ambos compartían. Además, se cree que la mujer sufría violencia doméstica desde hace tiempo, incluso en una ocasión sus familiares la ayudaron, pero ella no quiso denunciar al agresor. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el tipo de sentencia que podría recibir.

