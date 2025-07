¿Morena, tiembla? Funcionarios que Ovidio Guzmán podría delatar tras el acuerdo con EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en México podría dar un nuevo giro tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López ante una corte federal en Estados Unidos (EU). Como te informamos en TRIBUNA, el pasado viernes 11 de julio, el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán aceptó su responsabilidad en cuatro delitos graves, en una audiencia celebrada en Chicago.

A partir de este momento, Ovidio, también conocido como 'El Ratón' se convirtió en el primer miembro de 'Los Chapitos' en hacer un pacto con el gobierno estadounidense. Su cooperación con las autoridades podría no solo reducir su condena, sino también poner en la mira a otros integrantes del Cártel de Sinaloa e incluso a actores políticos y empresariales, según han advertido analistas especializados y la oposición en México.

Ovidio Guzmán: ¿A quién podría delatar en su declaración? Foto: Internet

¿Cuáles son los acuerdos entre Ovidio Guzmán y Estados Unidos?

Durante la audiencia, se presentó un acuerdo entre la defensa del narcotraficante y el Departamento de Justicia de EU, mediante el cual Ovidio Guzmán podría recibir una condena inferior a la cadena perpetua. No obstante, esta condición dependerá de que continúe colaborando activamente con las autoridades norteamericanas.

El documento legal establece que Guzmán López deberá proporcionar información veraz y completa sobre cualquier tema solicitado por la Fiscalía, además de declarar en juicios si así se requiere. La jueza encargada del caso, Sharon Coleman, definirá la sentencia final el próximo 11 de enero de 2026.

Entre los términos también se establece una multa económica por 80 millones de dólares (mdd), correspondiente a las ganancias generadas por actividades ilícitas. Asimismo, Ovidio aceptó las consecuencias migratorias que pueda acarrear su declaración, incluida una eventual expulsión de EU.

Durante la audiencia, el acusado admitió su participación en la producción y tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo hacia EU. También aceptó su responsabilidad en el secuestro y asesinato de tres personas.

¿A quiénes podría delatar Ovidio Guzmán? Partidarios de Morena 'estarían preocupados'

Aunque las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente a quiénes implicaría la cooperación de Ovidio Guzmán, el periodista Ricardo Ravelo señaló que algunas figuras políticas mexicanas estarían preocupadas por lo que podría declarar.

Durante una entrevista para el programa Narcomundo, Ravelo afirmó que varios integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podrían estar bajo presión. Específicamente, mencionó a Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, a quien se ha señalado por su cercanía con presuntos miembros del crimen organizado durante su gestión en Tabasco.

También mencionó al líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien, según Ravelo, ha acumulado una fortuna considerable en poco tiempo, lo que podría levantar sospechas en el marco de las investigaciones derivadas del testimonio de Guzmán.

Incluso hizo referencia a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al señalar que "presuntamente participaron en estos negocios". No obstante, estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades y corresponden únicamente a declaraciones del periodista, quien no presentó pruebas en el programa.

Cualquier novedad sobre el caso de Ovidio Guzmán será presentada en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna