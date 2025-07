Condenan a policías por humillar a sospechosa de robo en Oaxaca; la exhibirían sin prendas

Comparta este artículo

San Pablo Etla, Oaxaca.- Recientemente trascendió el caso de una mujer que se vio obligada a caminar por la calle sin prenda encima, en las inmediaciones de la localidad de San Pablo Etla, en Oaxaca. Esta situación desató fuertes críticas en contra de la policía local, sobre todo por parte del Grupo de Estudios sobre la Mujer (GESMujer), Rosario Castellanos, dado que consideran que los oficiales violentaron los derechos humanos de la fémina.

La organización sentenció que, sin importar de lo que se le acusara a la mujer, esta debió haber recibido un trato digno y no se le debió haber forzado a andar por las calles sin prenda alguna. Derivado de ello, la dependencia exigió una sanción tanto a los responsables de lo ocurrido como a los oficiales, y también solicitaron que se garantice que este tipo de situaciones no volverán a repetirse en el futuro: “La dignidad de las mujeres no se negocia”, afirmaron.

¿Por qué la mujer no tenía prendas al momento de ser encontrada por la policía?

Según informes, un grupo de pobladores interceptó a la fémina y le arrebató todas sus pertenencias, incluyendo su ropa, debido a que ella fue acusada de pertenecer a una célula del crimen dedicada precisamente al robo. Si bien los oficiales se llevaron a la mujer, no le proporcionaron prendas y la obligaron a caminar por las calles sin ningún tipo de prenda que la protegiera, lo que incurrió en una vulneración de sus derechos constitucionales, según GESMujer.

La organización aseguró que se trató de un acto deplorable, debido a que la fémina fue revictimizada, y también informaron que las medidas aplicadas por los oficiales recurrieron a un alto nivel de violencia, mismas que resultarían ajenas al Estado democrático de derecho que se supone es México. Bajo este concepto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ya comenzó una investigación en contra de los policías que estuvieron en el lugar.

Inician investigación contra policía en Oaxaca por exhibir a una mujer

Abuso de fuerza policial en México

Un tema que muchas veces ha sido denunciado ante las autoridades es la brutalidad policiaca que se puede registrar en México. Tan solo hay que recordar el caso de la muerte del actor del programa Vecinos, Octavio Ocaña, quien falleció en 2021 durante una persecución. Según reportes, entre el año 2015 y el 2020 se presentaron cerca de 34 mil denuncias contra policías, militares y marinos por brutalidad contra civiles, de las cuales solo uno de cada 200 casos recibió una sentencia.

