Arrestan en Chiapas a maestro acusado de acoso sexual tras denuncia en graduación

Comparta este artículo

Chiapas, México.- En fechas recientes se hizo viral el caso de una estudiante de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, pues la joven reveló en pleno cierre del ciclo escolar 2024-2025 que algunos docentes suelen acosar y discriminar a parte del alumnado. Ante todo, señaló durante su discurso que el personal guarda silencio, aunque está consciente del problema.

“Una gran parte de la plantilla de docentes son hombres acosadores, aun si no les queda el saco, aun si no entienden completamente la palabra. Puede ser incluso que no sean como tal parte del problema, puede que no todos sean acosadores, pero son amigos y defienden a sus cuates a capa y espada; el mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador”, afirmó la adolescente en un video que circula en redes sociales.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció a través de sus redes sociales que se determinó la presunta responsabilidad del maestro José 'N', aprehendido en el municipio de Tapachula por el delito de hostigamiento sexual y acoso sexual contra una estudiante del mencionado plantel, aunque se desconocen mayores detalles sobre la víctima.

Video que circula en redes

“Asimismo, quiero señalar que continuaremos con las investigaciones para determinar si hay más víctimas y poder deslindar responsabilidades. Garantizamos cero impunidad ante cualquier conducta delictiva que atente contra los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, dice parte del escrito compartido por el exdiputado al Congreso de la Unión de México (2021–2024).

Finalmente, el imputado será trasladado al penal de Tonalá para ser presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fiscal de la Mujer, el director de Servicios Periciales y el titular de la Agencia de Investigación, quienes coordinaron peritajes, entrevistas y valoraciones psicológicas y victimológicas.

Fuente: Tribuna