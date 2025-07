Ciudad Obregón: Hallan cementerio clandestino en casa de la Rincón del Valle; van 3 cuerpos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el día de ayer jueves 17 de julio, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC comenzaron labores de búsqueda en la colonia Rincón del Valle, después de que las alertaran sobre la presencia de varios cuerpos sepultados de manera clandestina en un domicilio. Después de casi un día entero en el lugar, las mujeres buscadoras ya han encontrado al menos tres cadáveres.

A través de sus redes sociales, el grupo de rastreo informó que recibieron un reporte anónimo en el que les informaban que en una casa ubicada en la calle Privada del Valle, entre Emeterio Ochoa y Coahuila, habían restos humanos y explicaron que al llegar al sitio, confirmaron que la información era verídica. Para el medio día del jueves, las buscadoras ya habían tenido el primer resultado positivo y se trataba del cadáver de una mujer.

Al continuar con la excavación en el patio trasero del domicilio, descubrieron el segundo positivo del día. Sin embargo, no pudieron continuar con los trabajos de búsqueda porque personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) les indicó que primero tenían que tener una orden de cateo para poder estar en el inmueble, por lo que tuvieron que esperar varios horas para descubrir los segundos restos encontrados.

Descubren tres cuerpos sepultados en patio de vivienda en la Rincón del Valle

Ana Isabel Castro, vocera de Guerreras Buscadoras de Cajeme ACm declaró a los medios este viernes 18 de julio que alrededor de las 21:30 horas terminaron de extraer el segundo cuerpo y confirmaron que se trataba de un hombre. Mientras que la mañana de este día, descubrieron un tercer cadáver, el cual se desconoce a qué genero pertenece. Con el fin de descartar el lugar, las buscadoras confirmaron que seguirán trabajando ahí.

Según el anónimo, son cinco cuerpos los que están enterrados ahí clandestinamente, todavía nos falta un tramo de escabar, todo el patio y hasta el callejón, ahorita no sabemos dónde los entierran".

La líder del colectivo aseguró que el grupo que se encuentra trabajando en la Rincón del Valle está haciendo todo lo que está en sus manos para llevar todos los 'tesoros' a casa: "Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para sacar a todos los que están ahí dentro". No obstante, aseguró que no será un trabajo fácil, ya que el lugar es muy pequeño y tienen que entrar de cuatro en cuatro para la excavación: "No cabemos todas adentro del patio, está muy reducido", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui