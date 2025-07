Tras 6 años, encuentran sin vida a Karla Nayely, joven desaparecida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de 6 años de búsqueda e incertidumbre, Karla Nayely Quintana Ochoa, una joven que desapareció en Ciudad Obregón, fue localizada sin vida. La noticia pone fin a un largo periodo de angustia para su familia, quienes ahora podrán despedirla y darle sepultura. Su desaparición tuvo lugar el 20 de junio de 2019, día en que fue vista por última vez en la colonia Aves del Castillo.

Su ausencia movilizó a sus seres queridos, quienes nunca perdieron la esperanza de encontrarla. El hallazgo de sus restos mortales se produjo a principios de este mes de julio, como parte de un descubrimiento mayor en una serie de fosas clandestinas localizadas en el Valle del Yaqui. El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme dio con el sitio, un predio adyacente a terrenos de cultivo ubicado sobre las calles 400, entre Kino y 2.

El grupo de mujeres, con el apoyo de otros colectivos de la región y la colaboración de las autoridades, iniciaron las excavaciones a finales del pasado mes de junio, logrando hallar un total de 26 restos humanos. La confirmación de la identidad de Karla Nayely fue posible gracias al proceso de análisis genético realizado en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIFA), en Hermosillo, donde se encuentran los otros restos asegurados.

Durante su larga ausencia, la angustia de la familia fue una constante. Un reflejo de este sentir fue el mensaje que en su momento compartió su abuela, la señora María Ángeles, en redes sociales:

Por favor mi niña, si ves este mensaje házmelo saber, ya no soporto vivir un día mas sin saber de ti, ni de cómo estás. Estoy desesperada, me está ganando la impotencia, el dolor, la rabia de no tener los medios para dar contigo mi niña, mi corazón, ¿en dónde estáaaaaas?", se lee.