Con los niños NO: Cinco homicidios infantiles que han conmocionado a México en 2025

Ciudad de México.- En medio de la violencia generada por el crimen organizado en México, hay víctimas que no siempre son nombrados: niñas, niños y adolescentes. Los infantes mexicanos no solo son testigos de masacres, secuestros y ataques armados a plena luz del día; muchos han perdido la vida a causa de la creciente inseguridad. Para no olvidarlos, en TRIBUNA recopilamos cinco homicidios infantiles ocurridos en 2025 que han sacudido al país. Aunque se trata de casos representativos, la cifra real de víctimas es mucho más alta.

Las hermanas Meredith y Medelin (gemelas), y Karla, fueron asesinadas en Hermosillo. Foto: Twitter

Cinco homicidios infantiles que han marcado el 2025

1. Gael y Alexander Sarmiento Ruiz (Culiacán, enero 2025)

El inicio del 2025 se manchó con sangre infantil. El 19 de enero, los hermanos Gael (9 años) y Alexander (12 años) fueron asesinados en Culiacán, estado de Sinaloa, mientras paseaban con su padre, también ultimado. Su muerte, atribuida a la guerra que mantienen integrantes del Cártel de Sinaloa, detonó protestas masivas que exigieron la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien sigue en el cargo.

2. Bebé de aproximadamente 1 año (CDMX, febrero)

La violencia no siempre está relacionada con el crimen organizado. En la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de Ciudad de México (CDMX), un bebé de un año murió a consecuencia de una agresión física. Inicialmente fue ingresado al Hospital Materno-Infantil de Cuautepec bajo el reporte de caída en andadera, pero las autoridades descubrieron signos de violencia. El tío del menor fue detenido por la Fiscalía.

3. Danna Sofía (Culiacán, marzo 2025)

Meses después, se reportó otra víctima de la violencia en Sinaloa. El 24 de marzo, Danna Sofía, de 12 años, murió al quedan en medio de un tiroteo entre sicarios de La Mayiza y La Chapiza (grupos criminales que mantienen una guerra desde hace casi un año) en inmediaciones de la colonia La Campiña, en la capital sinaloense. Las autoridades estatales confirmaron que múltiples impactos atravesaron la carrocería y alcanzaron a la niña por la espalda.

4. Alexa y Leidy (Badiraguato, mayo 2025)

Este caso fue uno de los más dolorosos, ya que se acusó que elementos del Ejército fueron los responsables. Alexa, de 7 años, y Leidy, de 11, murieron tras un presunto enfrentamiento entre criminales y fuerzas del orden en Badiraguato, Sinaloa. Aunque se informó fuego cruzado, familiares acusan que fue un ataque directo del militares, quienes mantienen una lucha contra el narco en dicha entidad.

5. Meredith y Medelin (gemelas), y Karla (Hermosillo, julio 2025)

Sonora también sufre homicidios infantiles. Hace unas semanas, en la ciudad de Hermosillo (en jornadas diferentes) fueron hallados los cuerpos de una mujer de 28 años y sus tres hijas, de 9 y 11 años, en estado de descomposición y con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; las niñas estaban abrazadas. El principal sospechoso, la pareja sentimental de la víctima, fue detenido y señalado como miembro de una red criminal local.

Estos cinco casos, aunque no exhaustivos, ilustran una triste realidad: la infancia también es blanco de la violencia extrema en México. La gravedad de los eventos exige que las autoridades avancen con investigaciones rigurosas, sanciones efectivas y políticas públicas firmes de prevención y a favor de los derechos de los niños y las niñas mexicanas. ¿Tú qué opinas?

