Hernán Bermúdez, exfuncionario del a SSPC de Tabasco, clasificó su declaración patrimonial

Villahermosa, Tabasco.- En un giro inesperado de los acontecimientos respecto al caso del exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de Tabasco, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad reveló que la declaración patrimonial de Hernán Bermúdez Requena se encuentra clasificada y permanecerá así por los próximos cinco años.

De acuerdo con lo expresado por el organismo, solo se podrá consultar dicho dato hasta el año 2029. Supuestamente, los motivos por los que no se puede revelar dicha información son riesgos de vida. El informe está fichado como SSyPC/CT/RES/023/2024, con la restricción proporcionada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, clasificando la documentación como reservada.

Según lo indicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), la declaración patrimonial de Hernán Bermúdez Requena podría incluir información delicada como reacción del Estado, planos, uso de tecnología, así como la producción y operación de sistemas de armamento y otros sistemas militares que habrían sido utilizados durante el período en funciones del acusado.

¿De qué se le acusa a Hernán Bermúdez?

Anteriormente, el exfuncionario fue señalado como presunto líder de la célula La Barraderoa, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según reportes, el imputado (hora buscado bajo la ficha roja de la Interpol) era conocido en dicha organización delictiva como ‘Comandante H’, por lo que solo sería identificado por la inicial de su nombre de pila.Según reportes, Bermúdez habría clasificado sus documentos desde el 9 de abril de 2024, es decir, tres meses después de haber renunciado a su cargo, permitiendo que dicha información se mantenga reservada por cinco años.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló esta mañana (durante su tradicional rueda de prensa, la ‘Mañanera del Pueblo’) que apoyará a las autoridades en la aprehensión del exfuncionario, aunque no participará en el juicio, dado que no es una situación que le compete al Poder Ejecutivo. Aunque no descartó apoyar en todo lo relacionado con la investigación judicial.

Fuentes: Tribuna