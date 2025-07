Tragedia en Sonora: Bebé de 8 meses pierde la vida mientras duerme; esto se sabe

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Una nueva tragedia sacudió al sur de Sonora este fin de semana. La tarde del domingo 20 de julio de 2025 se registró un lamentable incidente en el Ejido Triunfo Santa Rosa, ubicado en el valle de Empalme, donde una bebé de apenas ocho meses falleció tras sufrir una broncoaspiración mientras dormía. Aunque sus padres de movilizaron para rescatarla, la menor ya no reaccionó.

Según información oficial, el incidente ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en la casa de la ahorra fallecida, ubicada en el Ejido ya referido, del municipio de Empalme. Se detalló que la menor fue trasladada de urgencia por sus padres a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de dicha comunidad rural, luego de que notaran que no respiraba.

Durante la entrevista con las autoridades en la clínica, la madre explicó que momentos antes la bebé había ingerido leche en mamila y posteriormente se quedó dormida sobre una cama. Al percatarse de que no respondía ni respiraba, decidieron llevarla de inmediato a recibir atención médica en un vehículo particular. Al llegar al centro de salud, el médico de guardia revisó a la infante y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Pese a los intentos por reanimarla, se declaró su fallecimiento minutos después. Elementos de la Policía Municipal de Empalme acudieron a la clínica para tomar nota del hecho, y tras realizar las diligencias correspondientes, se estableció que la causa de la muerte fue accidental, derivada de una broncoaspiración.

¿Qué es la broncoaspiración y cómo prevenirla en bebés?

La broncoaspiración ocurre cuando alimentos, líquidos u otros objetos ingresan accidentalmente a las vías respiratorias, en lugar de dirigirse al estómago. En bebés, esta situación puede presentarse con mayor facilidad debido a que su sistema respiratorio aún está en desarrollo.

Entre las causas comunes se encuentran dar leche mientras el bebé está acostado, alimentarlo en exceso o que se duerma inmediatamente después de ingerir alimentos.

Recomendaciones básicas para prevenir broncoaspiración en infantes:

Alimentar al bebé con la cabeza ligeramente elevada.

No acostarlo inmediatamente después de comer.

Asegurarse de que la mamila tenga el flujo adecuado de líquido.

Vigilar cualquier signo de dificultad al tragar o respirar.

Consultar con un pediatra ante sospechas de reflujo o complicaciones digestivas.

Fuente: Tribuna