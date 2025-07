Bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena y suspenden negocios de su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 25 de julio, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación informaron de manera conjunta, a través de un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales, que las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de fundar el grupo criminal conocido como La Barredora, así como las de sus socios, familiares y hasta empresas vinculadas con su imagen, fueron bloqueadas como parte de una investigación ante la presunción de conductas ilícitas.

De igual forma, mediante dicho escrito, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estableció que la decisión forma parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros: "Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros."

Es necesario mencionar que en esta actividad participaron no solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que también estuvo involucrada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Acerca de las compañías que no podrán continuar con sus operaciones, la dependencia del gobierno estatal no profundizó en el tema, aunque, en caso de que se revelen más datos, te lo haremos saber en TRIBUNA.

Adán Augusto López Hernández,

A su vez, en un fragmento del comunicado se ejemplifica un poco el asunto: “Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.” Para finalizar, se hace hincapié en el propósito de erradicar la corrupción: "El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México."

Finalmente, como te informamos en TRIBUNA, el pasado jueves la vicecoordinadora en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer una denuncia penal en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, supuestamente porque durante el periodo en que ocurrieron los hechos relacionados con Bermúdez Requena, el funcionario fungía como gobernador del estado de Tabasco.

Fuente: Tribuna