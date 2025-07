Hombre es hallado sin vida y maniatado por su familia dentro de su vivienda en Guanajuato

Comparta este artículo

Celaya, Guanajuato.- Imagina que, de un momento para otro, no sabes nada sobre uno de tus familiares; esperas algunos días e intentas comunicarte, pero no recibes respuesta, por lo que decides acudir hasta su casa para averiguar cómo es que se encuentra. Es entonces que te encuentras con una escena macabra: tu pariente no solo ya no está con vida, sino que aparentemente fue atado, torturado y asesinado. Suena a una película de terror, ¿no es así? Pues esta es la realidad que vivió un grupo de personas en Celaya, Guanajuato.

El crimen salió a la luz poco después de las 13:00 horas de este viernes 25 de julio. Los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real del Sur, lugar hasta el que llegó la familia de la víctima, quienes, como se mencionó anteriormente, llevaban tiempo sin saber de él, por lo que decidieron acudir hasta su domicilio con la finalidad de averiguar qué era lo que había ocurrido con el masculino.

Es bajo este contexto que encontraron a la víctima, cuyo nombre se mantiene reservado. Según reportes, el individuo fue encontrado maniatado y con notables huellas de violencia, por lo que, de inmediato, los familiares se pusieron en contacto con los números de emergencia (911) para notificar lo ocurrido a las autoridades correspondientes. Poco después llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, en compañía de paramédicos.

Tal y como lo dicta el protocolo, los socorristas se encargaron de dar los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, tras un rápido chequeo, se percataron de que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a certificar su muerte. Por su parte, los agentes de Investigación Criminal, en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), abrieron una carpeta de investigación para recabar evidencia que ayude a dar con los culpables.

