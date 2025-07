Filtran supuestas pruebas del abuso que Paolo, menor hallado en el Iztaccíhuatl, sufría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, un caso conmocionó a todo México: se trata de la muerte de un menor de apenas 14 años de edad. Como algunos recordarán, el cuerpo del joven Paolo ‘N’ fue encontrado en el Iztaccíhuatl, tan solo unas horas después de haber compartido un video en sus redes sociales, donde contó que había acudido a hacer senderismo al volcán, aunque sin equipo adecuado. Asimismo, comentó que temía no lograr bajar a tiempo, puesto que la temperatura descendía cada vez más.

A raíz del hallazgo, algunos amigos y conocidos de Paolo ‘N’ comenzaron a utilizar las redes sociales como un medio para alzar la voz y denunciar que el menor era víctima de agresiones por parte de sus padres. El primero en dar testimonio de ello fue un adolescente identificado en TikTok como ‘El Wo’, quien aseguró que los padres del ahora occiso lo habrían echado de su casa, por lo que buscó refugio en una actividad que disfrutaba.

Recientemente, un medio de comunicación nacional filtró la captura de pantalla de un mensaje en el que una persona que asegura ser amiga de Paolo ‘N’ denuncia que el menor solía pasar diversas carencias incentivadas por sus propios padres, así como también indicó que el adolescente era una muestra de resiliencia, ya que prefería mantenerse lejos de los vicios y solía enfocarse en el deporte y en mantener buenas calificaciones en la escuela.

El denunciante declaró que Paolo ‘N’ pertenecía a un “club de esgrima del parque”, pero también indicó que el adolescente sufría diversos maltratos por parte de sus padres, entre los que resaltó el físico y el emocional. Asimismo, aseguró que su madre y hermano mayor lo hacían pasar hambre. Por otro lado, en Internet circulan distintas imágenes en las que el menor porta huellas de agresiones como hematomas en el cuello.

Amigos señalan a la madre de Paolo y a su hermano como sus agresores

Créditos: Archivo

En ese mismo mensaje se hace mención de que Paolo ‘N’ habría intentado denunciar el maltrato del que era víctima en casa, a través de las autoridades educativas; sin embargo, estas se habrían negado a brindarle atención, ya que aseguraron que no contaba con las pruebas suficientes e incluso le hicieron saber que dicho tema no le competía a la institución, por lo que habrían hecho caso omiso de las quejas del menor. Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Fuentes: Tribuna