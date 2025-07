Denuncian que siguen apareciendo restos de personas que ya fueron sepultadas en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La activista y líder del colectivo Buscadoras del Valle del Yaqui, Karla Gil, hizo un llamado a los familiares de las personas cuyos restos humanos fueron encontrados atrás de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que acudan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y se realice la prueba de ADN, debido a que se siguen registrando hallazgos y existe la posibilidad de que algunos cuerpos hayan sido entregados incompletos.

Gil destacó que cuando se encontraron los cuerpos, la tierra que fue removida del predio en el que se efectuó inicialmente la búsqueda fue trasladada a un lote que se encuentra ubicado por la calle 400 entre Michoacán y Kino, en donde se siguen encontrando restos que coinciden con las 13 personas que fueron encontradas en el año 2024 atrás del SAT.

"Los cuerpos fueron retirados detrás del SAT, yo me dirigí a la FGJES para saber a dónde se habían llevado los montículos de tierra, me dieron la ubicación y desde 2024 yo he venido trabajando ahí, y ahí fueron encontrados otros restos; por ejemplo, yo enterré a mi esposo con las partes que yo encontré, pero hizo falta más de la mitad del cuerpo", indicó la activista.

Ante eso, el llamado del colectivo para que los familiares de quienes tienen o tuvieron una persona desaparecida acudan a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y se realice la prueba de ADN.

