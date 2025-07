Claudia Sheinbaum reacciona tras lo dicho por Rocío Nahle en el caso de Irma Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón de la Tesorería este martes 29 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la muerte de la maestra jubilada Irma Hernández, quien, como te informamos en TRIBUNA, fue encontrada sin vida el 24 de julio en el municipio de Álamo Temapache. En un inicio, la sociedad veracruzana estaba indignada; sin embargo, una vez que salió un video donde supuestamente se le ve rodeada de sicarios, la conmoción fue total.

No obstante, este pasado lunes 28 de julio, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle, realizó una conferencia de prensa donde un especialista identificado como José Eduardo Márquez entró en detalles sobre la necropsia. Es así que el resultado arrojó que algunos órganos estaban más afectados que otros, y según la funcionaria Nahle García, la mujer falleció de un infarto producido por el miedo que le causó la situación.

Ahora, Sheinbaum Pardo mencionó que la exsenadora de la República (2018–2018) está haciendo realmente un buen trabajo en Veracruz. Además, también reconoció el esfuerzo de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad estatal. Recalcó que es positivo que ya haya detenidos y aseguró que las investigaciones todavía no concluyen. Cabe recordar que antes de asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Irma Hernández

“Todo homicidio, y particularmente el de la maestra, es lamentable. Y nosotros no queremos que eso pase en nuestro país, eso es lo primero; y estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios. Sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo o sea derivado de una agresión directa, todo es lamentable, y no queremos que eso ocurra en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días”, expresó la integrante de Morena.

Es necesario mencionar que, hasta la elaboración de esta nota, están detenidos tres posibles implicados en lo ocurrido con Irma Hernández: se trata de Víctor Manuel 'N', conocido como 'El Cholo' o 'Moyo'; José Manuel 'N', apodado 'El Gastón' o 'Águila'; así como también Jeana Paola, una fémina que, según se cree, pertenece a la misma célula criminal y colaboró en la privación de la libertad de la docente.

Fuente: Tribuna