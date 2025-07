Sinaloa: Joven de 19 años muere ahogado en Mazatlán; familiares culpan a salvavidas

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Este pasado lunes 28 de julio, un joven de 19 años disfrutaba del mar y decidió meterse a nadar justo cuando estaba en la zona de playa, casi frente a la Universidad Autónoma de Occidente, con mayor énfasis frente al Hotel Coraline. Sin embargo, lo que se pensaba que sería un día tranquilo se convirtió en algo completamente opuesto cuando se perdió su rastro alrededor de las 18:30 horas.

De acuerdo con medios locales, la víctima fue identificada como Jahir, originario de la colonia Francisco Villa en Mazatlán. A su vez, se presume que en la zona donde nadaban él, sus amigos y familiares, ondeaba una bandera roja como señal de que las condiciones del agua no eran las mejores. Lo más grave es que, según relató la novia del aludido, su pareja, antes de desaparecer, le pidió ayuda al salvavidas, pero este le respondió: “No, no soy tu niñera”.

No obstante, en cuanto dejaron de ver a Jahir, elementos de Protección Civil, Salvamento Acuático y socorristas desplegaron un amplio operativo de búsqueda. El problema fue que, como comenzaba a oscurecer, cada vez se volvía más difícil. Ante todo, se presume que se utilizaron motos acuáticas y hasta drones con cámara de visión nocturna e infrarroja. A pesar de todo, durante esa noche no fue encontrado por ningún lado el joven.

La búsqueda fue de bastantes horas

Este martes 29 de julio, elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE Sinaloa) informaron que, a las 5:00 horas, se localizó el cuerpo sin vida del sujeto. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, autoridades locales no se han pronunciado con respecto al tema, aunque en caso de que ocurra, te lo haremos saber, como siempre, a través de nuestro medio de comunicación TRIBUNA.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y autorizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público revele más detalles sobre este accidente, además de que se dé a conocer si en realidad se le aplicarán cargos al salvavidas o se iniciará una investigación.

