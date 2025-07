Claudia Sheinbaum habla de nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, realizada en el Salón de la Tesorería este miércoles 30 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las nuevas líneas de investigación para localizar los restos de los normalistas de Ayotzinapa. Además, confirmó que en la operación están trabajando elementos de la Fiscalía y del Gabinete de Seguridad.

"Lo he mencionado en otras ocasiones. La Fiscalía y el Gabinete de Seguridad, en particular el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, están trabajando en nuevas herramientas de investigación, nuevos métodos", recalcó Sheinbaum Pardo. De igual manera, la funcionaria añadió que las recientes pistas no pueden informarse una vez descubiertas, porque el proceso judicial no permite filtrar dichos apuntes.

No obstante, aclaró la integrante de Morena que, una vez que el sistema judicial permita la liberación del informe, ella será quien dará a conocer los datos a la ciudadanía. Precisamente, se confirmó que el próximo 4 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum mantendrá una reunión tanto con los afectados como con el representante legal, Vidulfo Rosales, sobre el caso Ayotzinapa, y hasta entonces se informará sobre los nuevos datos.

Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que entiende por completo la desesperación de los padres al no obtener respuestas después de 11 años de la tragedia en Iguala, aunque reiteró que es un protocolo que se debe seguir. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los principales afectados no han respondido, aunque en caso de que ocurra, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

“Hay veces que el propio proceso judicial no permite dar toda la información, y entiendo la situación de padres y madres que, al cumplirse casi 11 años de que ocurrió esta trágica situación en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, pues busquen siempre dónde están sus hijos y además respuestas. Pero una vez que el proceso lo permita, ya se dará conocimiento público de lo que se está trabajando”, afirmó la gobernante.

Fuente: Tribuna