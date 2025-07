VIDEO: Intenso incendio consume unidad de transporte en Hermosillo; no hay lesionados

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un suceso inesperado ocurrió en la capital de Sonora, Hermosillo, pues esta madrugada de miércoles 30 de julio de 2025 un camión de transporte urbano se prendió en llamas, generando una gran alerta entre la población de la ciudad. De la nada, la unidad comenzó a incendiarse, provocando grandes llamaradas e intenso humo negro. Aquí te contamos los detalles de lo sucedido; antes debes saber que no se registraron víctimas que lamentar por este incidente.

Los hechos se dieron a las 5:25 horas de este miércoles 30 de julio, cuando la unidad número 258 de la línea 1801, la cual es operada por la empresa Administración Corporativa de Hermosillo, estaba circulando por la calle Lázaro Cárdenas, entre López del Castillo y Olivares, en la colonia Santa Isabel en Hermosillo. De la nada, el chofer de la unidad, que era el único que viajaba en ella en ese momento, notó que comenzó a salir humo negro de ella y se bajó para revisar lo que sucedía; en ese momento se percató de que comenzó a salir fuego de la parte interior del camión.

Para protegerse él mismo, no regresó al camión y dio aviso a las autoridades correspondientes; Bomberos de Hermosillo llegaron al sitio y comenzaron con las labores necesarias para controlar las intensas llamas. Tras controlarse el incendio, se puede ver que del camión básicamente quedó un 'esqueleto'. De acuerdo con información compartida por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), no hay personas lesionadas, porque la unidad todavía no estaba en servicio al público.

Por otra parte, se señala que la falla que provocó el incendio está siendo evaluada por personal técnico de la empresa aseguradora, pero se presume que es algo mecánico. También se señala que se mantiene una supervisión constante sobre las condiciones mecánicas en las que se encuentran las unidades. Mediante un boletín señalan: "El Instituto de Movilidad mantiene una supervisión permanente sobre las condiciones mecánicas de las unidades, reiterando su compromiso con la seguridad y el servicio adecuado para las y los usuarios del transporte público".

Fuente: Tribuna del Yaqui