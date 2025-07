Claudia Sheinbaum le reclama a EU por negociar con Ovidio Guzmán: "No se entiende"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este viernes 4 de julio de 2025, habló sobre el acuerdo al que llegó el gobierno de Estados Unidos con Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, hijo de uno de los capos más conocidos del país, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Es necesario recordar que, como te informamos en TRIBUNA, este pasado martes 1 de julio, la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva York informó que fueron desestimados los cargos por narcotráfico en contra de quien es señalado como miembro de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos. Sin embargo, a partir de esta decisión se presume que en la próxima audiencia del 9 de julio, el acusado se declarará culpable.

En cuanto a este tema, Sheinbaum Pardo cuestionó la negociación que el gobierno estadounidense habría realizado con el criminal. Además, señaló que no comprendía del todo la postura de los funcionarios norteamericanos: “Es esta posición que no se entiende bien del gobierno de Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tienen una política de no negociar con terroristas, y si hay un acuerdo, pues ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?”, afirmó.

Ovidio Guzmán López

Por su parte, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023) recalcó que en nuestro país sigue vigente una orden de aprehensión contra Ovidio. De igual manera, exigió que el territorio comandado por Donald Trump colabore en conjunto para que los delincuentes sean procesados debidamente. A su vez, destacó que hasta el momento se desconoce por completo de qué trataron las negociaciones con Guzmán.

“No conocemos el acuerdo, lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. Lo que decimos nosotros es que esta persona fue extraditada por México en un operativo que, incluso, causó la muerte de soldados mexicanos. Entonces, Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República”, aseguró la política.

Fuente: Tribuna