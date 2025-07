Diócesis condena ataque contra sacerdote de Guaymas; se recupera en el hospital

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Como te contamos en TRIBUNA, este viernes 4 de julio se vivió un acto de violencia contra la Iglesia Católica en Guaymas en el que el padre Felipe de Jesús González Iñíguez, párroco de la iglesia de San Fernando, fue víctima de un asalto a manos de un sujeto que no ha sido identificado. El hecho generó gran consternación entre la sociedad, por lo que la Diócesis de Ciudad Obregón lanzó un comunicado en el que reprobó los hechos; no es la primera vez que la iglesia se tiene que posicionar sobre la violencia que ocurre a nivel nacional.

Los hechos ocurrieron en el santuario ubicado entre la calle 24 y la avenida 15 del Centro del Puerto de Guaymas; un sujeto desconocido ingresó y se llevó los donativos de la iglesia que otorgan los feligreses, pero antes golpeó al religioso para posteriormente irse. De la cantidad de dinero que podría haber sustraído poco se sabe, así como de si utilizó algún transporte para emprender la huida. Lo que sí se sabe es que el propio Felipe de Jesús González Iñíguez reportó los hechos a la policía, pese a la violencia ejercida en su contra.

Ante esto, la Diócesis de Ciudad Obregón publicó un desplegado para rechazar la violencia: "En la mañana de este viernes 4 de julio del 2025, el presbítero Felipe de Jesús Gonzalez, párroco de San Fernando en Guaymas, Sonora, fue víctima de un acto de violencia. El presbítero Felipe de Jesús fue llevado a un hospital para que se le realizaran los estudios correspondientes; se encuentra bien y está en observación. Se ha dado aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y han abierto una carpeta de investigación", señala la primer parte del comunicado.

Además, reiteran que lamentan todo tipo de actos de violencia y le piden a la población no perder la esperanza para "ser artesanos de la paz, para construir una sociedad más justa y solidaria donde podamos vivir en armonía. Seguimos pidiendo no dejar de orar por la paz en nuestras tierras y que Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, interceda por nuestra nación", finaliza el mensaje de la Diócesis. Hasta el momento, la FGJE no ha dado a conocer más información o datos relacionados con los hechos.

Comunicado de la Diócesis de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna