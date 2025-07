Alcaldesa de Santiago Sochiapan sufre atentado a balazos; funcionario resulta herido

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- Este pasado viernes 4 de junio, María Isela López Álvarez, presidenta municipal de Santiago Sochiapan, Veracruz, sufrió un atentado mientras se encontraba en una estética de la colonia Palma Sola, en María Lombardo de Caso. En el lugar, quien resultó lesionado en su lugar fue el director de Seguridad Pública, Efraín Julio Martínez Trinidad, quien actualmente se encuentra recuperándose en el hospital.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, que compartió un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), el atentado fue ejecutado por hombres armados que entraron al sitio y dispararon contra López Álvarez. Sin embargo, Martínez Trinidad intervino usando su arma de fuego para proteger a la alcaldesa. Es necesario mencionar que, tras los hechos, la funcionaria fue trasladada a un lugar seguro.

Según información extraída de Infobae, Efraín Julio resultó con heridas en el brazo o el abdomen, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota permanece estable y se encuentra internado en un hospital. Por su parte, la investigación de la Fiscalía estatal recién comenzó, y se presume que también está colaborando personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Hijo de la alcaldesa

Además, una de las hipótesis es que el ataque podría estar relacionado con el asesinato del hijo de María Isela, ya que, según el medio antes citado, Francisco ‘El Panchín’ Aguirre López fue asesinado el 3 de diciembre de 2023 en la misma zona. Al parecer, el joven de 33 años fue interceptado junto a un acompañante tras regresar de una fiesta. Con base en datos de testigos, un comando armado los atacó e incluso lanzaron granadas contra la unidad que manejaba Aguirre López.

Finalmente, hasta este momento no se cuentan con más detalles sobre el tema, pero en caso de que surja nueva información, te mantendremos informado a través de TRIBUNA. Cabe aclarar que aún no hay sospechosos del crimen, no obstante, las autoridades locales de ambos estados siguen diversas pistas, ya que el negocio donde ocurrieron los hechos se encuentra en los límites de Veracruz y Oaxaca.

Fuente: Tribuna