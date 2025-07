SSC y Fiscalía de la CDMX ya investigan agresión de mujer a elemento de Policía en la Condesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de los insultos de una mujer a un elemento de la policía capitalina cuando intentaba ponerle la araña a su vehículo Mercedes Benz por no pagar el parquímetro en la colonia Condesa, la fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya abrieron una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó un exhorto a la ciudadanía a conducirse en todo momento con respeto a los servidores públicos y detalló que, en este caso, a la mujer se le ofreció apoyo médico por una condición médica que padece y los elementos le dieron a conocer los motivos de su falta, así como la sanción a la que sería acreedora.

Agregó que la dependencia no tolerará actos contrarios al Código de Ética y Conducta, así como reiteró el compromiso de los oficiales por servir a toda la población de la CDMX y cumplir con sus labores asignadas sin violentar los derechos de la ciudadana.

De acuerdo con información de El Universal, la SSC condenó la agresión contra el mando policial y explicó que se le dieron a conocer los motivos de su falta y respetando sus derechos, la mujer "arremetió contra el servidor público con palabras despectivas y connotaciones racistas".

"Odio a los put* negros como tú", fueron las palabras que una mujer le gritó a un policía de la CDMX en calles de la colonia Condesa cuando el elemento intentó ponerle la "araña" a su vehículo por violar el Reglamento de Tránsito al no pagar el parquímetro.

La dependencia dijo que la mujer violó el Reglamento de Tránsito y aunque no se le sancionó por su falta debido a una supuesta enfermedad que padece, agredió verbalmente al policía y al promotor de la empresa responsable de la operación de parquímetros.

En un video que circula en redes sociales, se observa cuando la mujer grita afuera de su vehículo de alta gama "no me estés insultando pin* negro. No me estés insultando, culer*". El oficial responde "hasta racista eres", al tiempo que la conductora arremete diciendo: "ahuevo, odio a los negros como tú, los odio por nacos".

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Reyes en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc y quedaron grabados en un video que de inmediato causó indignación en redes sociales. Hasta ahora se desconoce la identidad de la mujer.

En el mismo video, se observa a quienes se presume son los hijos de la mujer, atacando a personal de Parquímetros cuando le quitan el artefacto para inmovilizar su auto, “ya bájale de huev*”, le dice un adolescente al oficial.

Dicho video en donde se aprecia la reacción agresiva de la ‘gringa’ se ha viralizado en redes sociales, sobre todo, por el contexto que hay actualmente acerca de la gentrificación en zonas de la capital del país, como la Roma y Condesa, varios usuarios han dejado ver su molestia por la extranjera que causó un alboroto en calles de la CDMX y la forma en que agredió al oficial de la capital, dejando ver su racismo.



Fuente: Tribuna