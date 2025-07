Julio César Chávez Jr. busca llegar libre a México; tramita hasta seis amparos, informa la FGR

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para que Julio César Chávez Jr. no sea detenido cuando llegue a México, su equipo legal ha solicitado hasta seis amparos para que el boxeador sea dejado en libertad; así lo informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante la rueda de prensa en la que se presentó la nueva estrategia para combatir la extorsión en México. De acuerdo con el fiscal, México estuvo insistiendo un año y medio para que Estados Unidos (EU) hiciera algo al respecto con relación a la investigación relacionada con el hijo del famoso Julio César Chávez; según Gertz Manero, las indagatorias comenzaron en el año 2019.

El fiscal de la FGR señaló que se le han negado los recursos legales, ya que no proceden porque Julio César Chávez Jr. está a cargo de las autoridades estadounidenses. "El abogado de esta persona señaló públicamente que el día de mañana, lunes (7 de julio de 2025), van a tener una audiencia, y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información. Y déjeme decirle algo que me parece muy interesante: a partir de esa fecha, de lo que dijo el abogado, nos han presentado no sé si cinco o seis amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Están pidiendo un amparo para que no se le detenga. Hemos negado el amparo, porque el amparo no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder".

Imagen de Julio César Chávez Jr. detenido

Gertz Manero reiteró que las autoridades de EU sabían de la orden de aprehensión que existía desde 2023 contra 'el hijo de la leyenda' por presuntos delitos de tráfico de armas y crimen organizado, especialmente con vínculos con el Cártel de Sinaloa. El fiscal explicó que, pese a la orden de ser detenido, pudo ingresar a la unión americana en 2023 con una visa de turista aprobada; tras ello, se casó y estuvo en libertad por dos años, lo que les impidió a ellos, como autoridades, poder detenerlo.

Mientras nosotros hemos estado trabajando desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos lo entreguen", dijo Gertz Manero.

Hay que recordar que Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 3 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en California. De momento, enfrenta un proceso de deportación y las investigaciones en su contra continúan.

Fuente: Tribuna