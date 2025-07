"Nunca había visto tanta crueldad... Los niños no se tocan": Colectivos ante asesinato de tres hermanas en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- "Los niños no se tocan" es el duro posicionamiento que ha hecho uno de los colectivos de búsqueda de personas más grandes de México, las Madres Buscadoras de Sonora; esto ante el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres niñas en la comisaría Miguel Alemán, sector rural del municipio de Hermosillo, Sonora. Hay que recordar que los hechos se dieron el pasado sábado 5 de julio de 2025 por la tarde, y hoy, 6 de julio, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmaron que se trata de tres pequeñas, una de 9 años y otras dos, que son gemelas, de 11 años.

El hecho ha despertado la indignación de grupos como las Madres Buscadoras de Sonora, que usaron sus redes sociales para posicionarse sobre este hecho de violencia. "El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se une a la pena que embarga a las familias de estas pequeñas. Dios les dé fortaleza. QEPD estas pequeñas angelitas. Los niños no se tocan, confiamos plenamente en que las autoridades darán con el culpable", afirmó el grupo de mujeres en su posicionamiento. Desde el pasado sábado, cuando se realizó el hallazgo a la altura del kilómetro 7 de la carretera 36 norte, el Internet ha mostrado su preocupación por los hechos, pidiendo a las autoridades que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Publicación de las Madres Buscadoras de Sonora

Sin embargo, las Madres Buscadoras de Sonora no son el único colectivo que ha alzado la voz por esta tragedia. Fue el grupo Buscadoras Por La Sonora, el cual acudió a realizar el hallazgo de las tres menores, quienes escribieron un lapidario mensaje en su página de Facebook: "En todos los años que tengo de búsqueda, nunca había visto tanta crueldad: tres niñas hermanas ejecutadas, ¿qué pudieron haber hecho? Inocentes angelitos tratando de protegerse la más grande a la más pequeña. Primeramente, queremos ofrecer nuestro más sincero pésame a la familia de estas princesas a las que les cortaron sus alas gente sin escrúpulos; no sé ni cómo mencionarlos. No debemos normalizar algo tan espantoso. Este hecho nos recuerda la importancia de trabajar juntos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Llamamos a las autoridades a tomar medidas efectivas y a garantizar que se haga justicia y, sobre todo, a la no repetición".

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que el cuerpo encontrado en la misma carretera, pero un día antes, es decir, el 4 de julio, corresponde a la madre de las tres niñas; se trata de una mujer de 28 años. Los cuatro cuerpos ya fueron identificados por sus familiares, según las autoridades correspondientes, quienes reiteraron que siguen el curso de la investigación con distintas acciones como análisis de gabinete y trabajo de campo.

Fuente: Tribuna