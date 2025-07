Claudia Sheinbaum responde a versiones que ligan a la 4T con Julio César Chávez Jr.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su tradicional conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, abordó el tema de Julio César Chávez Jr., el Cártel de Sinaloa y las acusaciones que señalan al Gobierno de proteger al boxeador mexicano. En este sentido, la mandataria recalcó que estas opiniones no son para nada nuevas.

“Ya tiene tiempo, no es nuevo, no es nuevo el ‘narco presidente’. No tiene cabida, no tiene asidero en la gente, porque cuando se inventan cosas pues no hay manera. Cuando hay una acusación tiene que demostrarse y, particularmente, si es penal, pues tiene que haber prueba para que haya una carpeta de investigación, y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión”, afirmó.

Además, dejó en claro que está completamente de acuerdo con las medidas que han tomado las autoridades mexicanas, así como con el proceso de investigación, mismo que, según sus propias palabras, está encabezado por la Fiscalía General de la República, la cual desde mediados del 2019 está indagando en el supuesto historial delictivo de Chávez Carrasco, a quien se sospecha de tener vínculos directos con el tráfico de armas, personas y drogas.

Alejandro Gertz Manero también compartió algunas palabras sobre el tema

“Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas. Si vienen de una agencia donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, tienen que presentarse las pruebas siempre. En México, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando hay una orden de aprehensión, hay pruebas que la sustenten”, externó Sheinbaum Pardo.

Finalmente, este domingo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, especificó que durante un año y medio se solicitó a Estados Unidos la extradición de Julio César Chávez Jr. Asimismo, el exprocurador General de la República de México (2018–2019) recalcó que el hombre de 39 años era protegido por las leyes norteamericanas, aun cuando se sabía que tenía una orden de aprehensión vigente en el país vecino.

Fuente: Tribuna