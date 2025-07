Cobrar un seguro de vida de 300 mil pesos, posible móvil del asesinato de las tres hermanas y su madre en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Cobrar un seguro de 300 mil pesos a nombre de Margarita 'N' habría sido el motivo por el que Jesús Antonio 'N' habría asesinado a la mujer y sus tres pequeñas de 9 y 11 años en la costa de Hermosillo el pasado 3 de julio de 2025, esto según declaraciones hechas por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Sin embargo, aún no se determina que este haya sido el móvil en su totalidad, pues las investigaciones por parte de las autoridades continúan.

En rueda de prensa, la FGJES dio un informe detallado sobre lo sucedido entre el 3 de julio, cuando habrían ocurrido los asesinatos, y el 5 de julio, cuando fueron encontrados los cuerpos de las tres menores sin vida. Aun así, Gustavo Rómulo Salas Chávez señaló que no se establece como móvil y únicamente se ha establecido "modo y circunstancias". "El móvil él (Jesús Antonio 'N') no lo ha expresado; estamos señalando objetivamente lo que tenemos como dato de prueba, pero no podemos especular sobre la motivación", afirmó el fiscal.

La FGJES realizó una rueda de prensa para dar a conocer los hechos

Bromeaba con matarla

En la misma conferencia, el comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, dio a conocer que en las diligencias de cateo realizadas se aseguraron varios indicios, entre ellos tres celulares propiedad de las tres menores, los cuales fueron identificados por el padre de las menores. Ahí mismo se aseguró la documentación correspondiente a una póliza de seguro del banco Santander, la cual señala que Margarita 'N' tenía un seguro de vida por 300 mil pesos. El único beneficiario era Jesús Antonio 'N'.

Según Carlos Alberto Flores en sus declaraciones, la actual pareja de Margarita 'N', como el padre de las menores, advirtieron en sus declaraciones que Jesús Antonio 'N' bromeaba sarcásticamente y de forma constante con matar a la madre de las pequeñas para cobrar con el seguro de vida. Tanto la pareja actual de la mamá de las tres hermanas como el padre biológico confirmaron que el único beneficiario del seguro de vida era Jesús Antonio 'N'; también coincidieron en que el arma presentada entre los objetos confiscados es la misma que el presunto responsable solía portar. El arma es de marca Ruger-57, Prescott, calibre 5.7 x 28mm, mejor conocida como 'matapolicías'.

De acuerdo con la cronología de los hechos presentada por la FGJES, el asesinato de Margarita 'N' ocurrió el 3 de julio a las 20:00 horas, aproximadamente, al llegar al entronque de la carretera 36 con la carretera Hermosillo-Bahía de Kino. Mientras que el asesinato de las menores ocurrió siete kilómetros más adelante en la misma carretera 36. Jesús Antonio 'N' fue detenido la madrugada del pasado 6 de julio y ha sido vinculado a proceso.

Fuente: Tribuna