VIDEO: "Me dejaron solo": Padre de las tres niñas asesinadas en Hermosillo clama justicia

Hermosillo, Sonora.- "Principalmente pensé en mis niñas; yo pensé que estaban vivas, pero no. Las encontraron muertas, irreconocibles; tiene que pagar ese muchacho", clamó Carlos Antonio Tapia, padre de las tres menores que fueron asesinadas y encontradas en la carretera a la costa de Hermosillo en el poblado Miguel Alemán el pasado 5 de julio, al recordar cómo se enteró de la muerte de su exesposa, la madre de las menores, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 4 de julio en el mismo sector.

"Lo único que pido es que se haga justicia. Es lo único que puedo decir, no tengo palabras", señaló Carlos Antonio Tapia ante periodistas de la capital de Sonora. "Ando destrozado, no he comido nada, no he dormido", apuntó visiblemente consternado. "No es justo, me dejaron solo, mi mamá está destrozada. Yo también, ¿qué le puedo decir?". Aunque Carlos Antonio Tapia se dijo "satisfecho" con el trato de las autoridades hasta el momento, afirmó que no es suficiente y que sus hijas merecen justicia.

Los cuerpos de las tres menores de 9 y 11 años fueron encontrados sin vida a la altura del kilómetro 7 de la carretera 36 Norte de Hermosillo el pasado sábado 5 de julio de 2025 por el grupo Buscadoras Por La Paz Sonora, quienes describieron la escena como una crueldad nunca antes vista. La madre de las menores fue encontrada sin vida en un tramo de la carretera 36 Norte, cerca de su entronque con la carretera que conduce a Bahía de Kino. El caso se ha dado a conocer a nivel nacional y ha horrorizado en todos los aspectos.

Carlos Antonio Tapia comentó que tenía 4 años de haberse separado de la madre de las niñas, pero aún así la convivencia era permanente. "Yo todo el tiempo estaba con ellas, viernes, sábado y domingo. En vacaciones igual, en vacaciones se vienen conmigo. Ellas se iban a la escuela el lunes por la mañana cuando venían por ellas". El pasado 30 de junio fue la última vez que vio a sus hijas. "Ellas me hicieron un cuadrito que me dejaron donde salíamos los cinco, yo, su mamá y ellas, y ahí tengo el cuadrito. ¿Pero de qué me va a servir el cuadro si ya no las voy a tener a ellas?", lamentó.

¿Qué avances hay en el caso?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó ayer domingo 6 de julio de 2025 que capturó a la pareja sentimental de la madre, quien estaría plenamente relacionado con los hechos. De acuerdo con la FGJES, el sujeto que está detenido se dedica a la venta y distribución de drogas y está vinculado a una organización criminal que opera en Hermosillo. Las autoridades indicaron que seguirán trabajando para dar a conocer más detalles en medida de lo posible.

Fuente: Tribuna