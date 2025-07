Ciudad Obregón: Tras hacer caso omiso e intentar cruzar por paso a desnivel, trailero es multado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Además de una buena captación, las lluvias registradas en Ciudad Obregón la madrugada del 8 de julio de 2025 dejaron una situación particular que ha llamado la atención de los cajemenses y es que, tras darse a conocer que un trailero se metió en el paso a desnivel de la calle 200, pese a que el tramo se encontraba cerrado, ahora se dio a conocer que este fue multado por desobedecer las señales de tránsito.

Los hechos sucedieron durante la mañana del pasado martes cuando las copiosas lluvias de 53 milímetros ocasionaron que el paso a desnivel de la calle 200, comprendido entre la calle Rodolfo Elías Calles y Sufragio Efectivo, fuera cerrado al inundarse. Ante esto, las autoridades de tránsito llegaron a cerrar el paso. Sin embargo, un trailero decidió hacer caso omiso e intentar cruzar, pese a los altos niveles de agua.

TRIBUNA compartió las imágenes donde se puede ver el tráiler color blanco a punto de ser cubierto por el agua. Ayer en sus declaraciones, el titular de Protección Civil en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, declaró que el trailero se negó a recibir ayuda y que, pese a ver las señales de no pasar, hizo caso omiso, porque pensó que iba a poder pasar y no fue así.

Le ponen una multa

Tras los hechos se confirmó que el trailero fue multado por el Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme, por no obedecer el señalamiento de peligro. Así fue confirmado por el comandante de Tránsito, Luis Chávez, que contó que la sanción se le impuso porque no sólo sobrepasó la normativa de tránsito, también puso en riesgo su propia integridad física. Sin embargo, no se mencionó de cuánto es la multa que se le aplicó por hacer caso omiso.

Por último, y ante la temporada de lluvias, el Departamento de Tránsito Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por pasos a desnivel. Invitó a todos los conductores a seguir las señales de tránsito y no ponerse en peligro. Cabe señalar que no es la primera vez que un conductor se queda atorado en el paso a desnivel de la calle 200, siendo un problema recurrente el omitir las señales de tránsito.

Fuente: Tribuna