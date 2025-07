Violencia, al alza en Ciudad Obregón: Sicarios desatan balacera en plena vía pública y huyen

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue al alza en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las regiones más peligrosas de México. Uno de los recientes ataques armados se reportó la madrugada de este martes, cuando autoridades de los tres niveles de Gobierno del Estado de Sonora desplegaron un operativo. En este hecho violento, una vivienda resultó con varios impactos producidos por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, martes 8 de julio de 2025, poco después de la 01:00 horas, tiempo local, en las calles Pino y Vinorama, al nororiente de Ciudad Obregón, estado Sonora. La propietaria del inmueble afectado señaló que se encontraba dormida cuando escuchó múltiples balazos en la calle, lo que la llevó a solicitar ayuda a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Disparan contra vivienda en la colonia Los Amaneceres de Ciudad Obregón. Foto: Facebook / Ilustrativa

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área. Tras inspeccionar la zona confirmaron que la fachada de la vivienda presentaba daños por impactos de bala en la pared frontal y en los cristales de una de las ventanas.

Durante el operativo, los agentes localizaron 26 casquillos percutidos calibre .223 milímetros, correspondientes a un arma larga tipo fusil de asalto AR-15. Las autoridades resguardaron el perímetro para preservar la escena del crimen y solicitaron la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el aseguramiento de indicios, los cuales serán integrados a una nueva carpeta de investigación.

Debido a que no se reportaron personas lesionadas, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Únicamente, hubo reporte de daños materiales. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho; tampoco ha trascendido el móvil de esta nueva balacera en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna