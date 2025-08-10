Arrestan a presidenta del DIF Campeche por arrollar a motociclista; la acusan de ir ebria

Comparta este artículo

San Francisco de Campeche, Campeche.- La madrugada de este sábado, Martha Alejandra Camacho Sánchez, actual presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel municipal, fue detenida por su presunta implicación en un accidente de tránsito en la avenida López Portillo de la ciudad de Campeche. El suceso involucró a un motociclista, quien resultó con lesiones de consideración y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Según los informes inciales, el percance ocurrió cuando el vehículo conducido por la funcionaria chocó con una motocicleta. Testigos en el lugar señalaron que el conductor de la motocicleta circulaba con preferencia de paso. A raíz del impacto, el hombre fue proyectado junto con su vehículo varios metros, sufriendo múltiples heridas en las piernas. Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudió al sitio para brindar los primeros auxilios y posteriormente lo trasladó a un centro hospitalario privado para su valoración.

Agentes de seguridad pública aseguraron a Camacho Sánchez en el lugar del incidente y la trasladaron al Juzgado Cívico. Conforme al procedimiento, las autoridades determinaron su permanencia en arresto por un periodo de hasta 36 horas, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Versiones extraoficiales sugieren que se investiga si la funcionaria conducía bajo los efectos del alcohol, aunque esta información aún no ha sido confirmada por una fuente oficial.

Martha Alejandra Camacho Sánchez cuenta co trayectoria en el ámbito público y privado. Licenciada en Turismo y con una Maestría en Administración, ha ocupado cargos como gerente de Franquicias S.A. de C.V. y coordinadora en la Canaco de Campeche. Su carrera política incluye haber sido regidora en la administración de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre y, posteriormente, fungió como presidenta municipal suplente.

Durante su interinato, se aprobó la concesión de servicios públicos a la empresa Goverdi, decisión que generó debate en su momento. El caso ha cobrado relevancia en redes sociales debido al cargo público que ostenta la involucrada. Las autoridades iniciaron con las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y las posibles consecuencias legales y administrativas que podría enfrentar la funcionaria.

Fuente: Tribuna