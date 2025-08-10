Atacan a balazos a un hombre en taller de motocicletas de Culiacán y muere en el hospital

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este domingo 10 de agosto de 2025 se registró un ataque armado en taller de motocicletas que se ubica en la colonia Nueva Galaxia, al nororiente de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que la víctima se trata de un hombre, quien aparentemente tenía 27 de años de edad. El sujeto perdió la vida en un hospital de la localidad cuando era intervenido quirúrgicamente por las lesiones ocasionadas con proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso aún se encuentra sin identificar y de momento no se tienen ni siquiera sus datos característicos. Alrededor de las 14:20 horas, una llamada anónima a través de las líneas de emergencias del 911 alertó a las diferentes corporaciones policíacas sobre detonaciones de arma de fuego en el sector, además de la presencia de un individuo lesionado que quedó tendido en el suelo.

Posteriormente, el sujeto fue llevado a un nosocomio cercano en un vehículo particular, sin embargo, a pesar de los intentos por parte de los especialistas, el personal médico confirmó el fallecimiento. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron hacia el lugar de los hechos y lograron encontrar casquillos percutidos y manchas hemáticas, por lo que procedieron a acordonar el área con cinta amarilla con la intención de preservar la escena del crimen.

Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial hizo acto de presencia en el sitio para encargarse de los trabajos de campo en la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) también llegaron hasta el lugar del homicidio para poder realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo será llevado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente.

Jornada violenta de sábado en el estado

Con respecto a los hechos delictivos registrados en el transcurso del sábado 9 de agosto, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que se contabilizaron dos homicidios dolosos, así como dos privaciones ilegales de la libertad y el mismo número de robos de vehículos. Uno de los asesinatos tuvo lugar en el poblado Montelargo de sindicatura Juan Aldama El Tigre, en el municipio de Navolato; y el otro ocurrió en la colonia Higuera del Conchi, en Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui