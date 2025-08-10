Autoridades salvan a niño de morir ahogado en San Carlos, Sonora: Así ocurrió el rescate

Comparta este artículo

San Carlos, Sonora.- Las vacaciones de verano 2025 no están exentas de los accidentes, por lo que adultos y autoridades deben estar siempre alerta. La noche de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo de emergencia en la playa Los Algodones, en la zona vacacional de San Carlos, luego de que se recibiera el reporte de un menor que estaba a punto de ahogarse tras ser arrastrado mar adentro por una ola.

De acuerdo con los primeros reportes que circulan sobre el caso, el incidente ocurrió la noche de ayer, sábado 9 de agosto, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando un niño de nueve años disfrutaba del mar en compañía de su familia. Testigos señalaron que, de manera repentina, una corriente lo alejó de la orilla, lo que provocó momentos de tensión entre bañistas y familiares.

Ante el llamado de auxilio, elementos de la Cruz Roja Mexicana y del grupo Rescate San Carlos acudieron al lugar y, mediante maniobras rápidas, lograron llegar hasta el menor para ponerlo a salvo. Tras rescatarlo, los paramédicos le brindaron atención médica en la playa, confirmando que se encontraba estable y fuera de peligro. Posteriormente, el niño fue entregado a sus familiares, quienes agradecieron el apoyo de los rescatistas.

Este hecho se suma a otros incidentes registrados en la zona durante la temporada vacacional, periodo en el que aumenta la afluencia de visitantes y, con ello, los riesgos en playas. Por ello, Protección Civil y autoridades locales exhortan a la población a:

Extremar precauciones

No perder de vista a los menores

Respetar las indicaciones de seguridad, como evitar nadar en áreas con corrientes fuertes o cuando el oleaje esté elevado.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce las condiciones en las que ocurrió el siniestro del niño en San Carlos.

El puerto de San Carlos es uno de los destinos turísticos más visitados de Sonora, donde la playa Los Algodones es reconocida por su arena blanca y aguas cristalinas. Sin embargo, especialistas advierten que incluso en condiciones aparentemente tranquilas pueden presentarse corrientes de retorno que ponen en riesgo a los bañistas. Se recomienda estar atento a las indicaciones de las autoridades, en especial durante la temporada de huracanes 2025, la cual sigue activa.

Fuente: Tribuna