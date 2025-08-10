Caen tres sujetos en Chihuahua por secuestrar a dos paramédicos y huir en la ambulancia

Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua.- Un operativo de autoridades en la ciudad de Parral resultó en el rescate de dos paramédicos que habían sido privados de su libertad en la ciudad de Chihuahua. La acción también condujo a la detención de tres hombres, originarios de Durango, vinculados con los hechos. El crimen comenzó cuando un hombre de 26 años de edad y una mujer de 24, ambos paramédicos, respondieron a una llamada de servicio.

Según el testimonio posterior de las víctimas, acudieron a bordo de una ambulancia y fue en el transcurso de esta atención cuando fueron sometidos y secuestrados. Los captores utilizaron la propia unidad de emergencia para trasladar a los paramédicos hasta la ciudad de Parral. Fue en el acceso a este municipio donde corporaciones de seguridad detectaron la ambulancia.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los individuos a bordo del vehículo optaron por liberar a los dos socorristas debajo de un puente y emprendieron la huida. Las fuerzas de seguridad procedieron a asegurar el área y localizaron a las víctimas, quienes se encontraban con las manos amarradas y en evidente estado de crisis nerviosa. Tras recibir los primeros auxilios, confirmaron los detalles de su secuestro.

Simultáneamente, se activó una persecución de la ambulancia, el cual concluyó en la calle Cherokees, de la colonia Villas del Tecnológico, donde el vehículo impactó contra un poste. Dos de los ocupantes descendieron e intentaron evadir a las autoridades saltando por los techos de las viviendas cercanas. La acción policial permitió la captura de ambos individuos, sin embargo, uno de ellos resultó lesionado.

Se trata de Marco Antonio S. Y., de 22 años, quien se lastimó al caer desde una azotea durante su intento de fuga, por lo que recibió atención médica. El segundo individuo fue identificado como Carlos Iván R. F., de 35 años. Minutos más tarde, en una sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, fue detenido un tercer sujeto, Javier D. C., de 25 años.

De acuerdo con la información oficial, su función de este último era la de vigilancia y comunicación, conocida como "halconeo", para facilitar la huida de sus cómplices. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, entidad que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo.

Fuente: Tribuna