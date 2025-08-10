Código Rojo en Hermosillo: Hallan cuerpo en descomposición dentro de una vivienda

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 9 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal implementaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un fuerte olor proveniente de una vivienda cerrada en la avenida Pueblo de Álamos. A la brevedad se activó el Código Rojo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron poco después de las 18:00 horas, tiempo local, cuando vecinos del sector alertaron al Servicio de Emergencias 911 al percibir un aroma fétido que se intensificaba con las altas temperaturas. El inmueble, identificado con el número 621 y ubicado a una cuadra del bulevar Solidaridad, se convirtió en el punto de una amplia movilización policial.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado. Foto: Facebook

Al llegar, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional detectaron que la casa estaba asegurada con candados, por lo que solicitaron el apoyo del Departamento de Bomberos de la Estación Norte. Momentos después, con herramientas de corte y un marro, los rescatistas lograron abrir el acceso principal. Al ingresar, el impacto del olor fue inmediato.

En la sala, a simple vista, se localizó el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Ante esto, la zona fue asegurada y se amplió el acordonamiento para preservar la escena. Aunque las causas del deceso no han sido confirmadas, el despliegue de seguridad y el hermetismo en la información apuntan a que las autoridades investigan la posibilidad de una muerte violenta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quedó a cargo de las diligencias, así como de la identificación de la víctima y la determinación del tiempo que llevaba sin vida dentro del inmueble. En TRIBUNA te compartiremos más detalles sobre este crimen.

Fuente: Tribuna