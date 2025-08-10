Edomex: Tras asesinato de 'Fernandito' en La Paz, renuncia director del DIF

Comparta este artículo

La Paz, Estado de México.- Mario Cristalinas, de 24 años de edad, presentó su renuncia como director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal en La Paz, Estado de México (Edomex), a ocho meses de asumir la responsabilidad. ¿La razón de esta decisión? La indignación generada por el asesinato de 'Fernandito', un niño de solo 5 años de edad que habría sido víctima de un secuestro relacionado con una deuda de mil pesos.

El caso, documentado por TRIBUNA, ha causado indignación en la población y críticas hacia las autoridades municipales, luego de que testigos de los maltratos que vivía la víctima a manos de sus progenitores y captores solicitaran apoyo al DIF bajo la gestión de Cristalinas, sin que se registrara intervención efectiva. La negligencia derivó en la muerte del infante, cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

El sábado 9 de agosto dieron el último adiós a 'Fernandito'. Foto: Twitter

Confirman salida de Mario Cristalinas del DIF

La renuncia de Cristalinas se oficializó este viernes 8 de agosto, con lo que se marcó la conclusión de una gestión de menos de un año. Hasta el momento, las autoridades locales no han dado detalles sobre su reemplazo ni emitido un posicionamiento amplio sobre la actuación del DIF en este caso.

Detalles del caso Fernandito

De acuerdo con las investigaciones iniciales, la madre de 'Fernandito' solicitó un préstamo de mil pesos a una vecina para mudarse de casa. Tras un retraso en el pago, la prestamista, identificada como Ana Lilia 'N', acudió junto con su hija, Lilia 'N', a reclamar la deuda. El 28 de julio, ambas habrían sustraído al menor de manera violenta como garantía de pago. Posteriormente, el menor fue hallado sin vida en la vivienda de las prestamistas.

La abogada de la familia, Fabiola Millán, precisó que la madre acudió al DIF municipal para denunciar la situación, pero no recibió el respaldo esperado. Por la muerte del menor fueron detenidas tres personas: Ana Lilia 'N', su esposo y su hija. Las autoridades del Edomex los acusan del delito de desaparición, a lo que un juez les impuso la medida de prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso.

El funeral de 'Fernandito' se realizó el sábado 9 de agosto, con un cortejo fúnebre que partió hacia el panteón municipal Altavista, en la colonia Paso de Minas. El recorrido, acompañado por familiares, vecinos y amigos, estuvo resguardado por autoridades municipales y estatales.

